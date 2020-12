Bruno Fernandes : "Je n'ai rien gagné avec United et je n'en suis pas content"

Le milieu offensif portugais espère gagner tous les titres possibles avec les Red Devils, mais a conscience que toute l'équipe doit montrer plus.

Bruno Fernandes dit qu'il veut gagner tous les trophées imaginables avec et dit qu'il n'est pas content de ne pas avoir remporté de titre dès sa première année.

Ce samedi, United se déplace à Leicester pour un match crucial, à cinq points du leader de la , , avec un match en moins.

Ils sont déjà éliminés de la , mais doivent se préparer à une demi-finale de la Carabao Cup, ainsi qu'à la et à l'Europa League.

Fernandes a vécu une première année très impressionnante à Old Trafford et, s'adressant à BT Sport, il a évoqué les montagnes russes de 2020.

"J'ai beaucoup apprécié, a déclaré le Portugais. J'aime être dans l'un des plus grands clubs du monde. C'était un rêve devenu réalité de venir en Premier League, de venir dans un club pour lequel j'ai toujours rêvé de jouer.

"Bien sûr, c'était mieux pour moi quand je pouvais jouer et profiter de mes matchs avec les fans. Quand je suis arrivé, à l'époque, c'était la FA Cup et l'Europa League, et nous avons eu la chance d'entrer dans le quatuor de tête du championnat.

"Malheureusement, nous sommes sortis dans deux demi-finales, mais nous avons obtenu la troisième place du championnat. La seule chose qui m'a manqué cette année, ce sont les trophées. Je n'ai pas de trophées pour le club et cela ne me réjouit pas. J'espère que 2021 pourra être meilleure sur ce plan."

Pour lui, il était primordial de renvoyer à Ole Gunnar Solskjaer la confiance témoignée par son coach. "Dès mon arrivée, la confiance que l'entraîneur m'a témoignée a été impressionnante pour moi. Tout de suite, au bout de deux jours, je jouais contre les Wolves après m'être entraîné pendant une journée avec l'équipe.

"Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, il vous fait confiance et que vous devez faire quelque chose. C'est comme Michael Jordan dans sa série "The Last Dance", vous savez ? C'était la première et la dernière chance de montrer que je voulais faire partie de cette équipe.

"Chacun a sa propre façon de diriger l'équipe. Je pense que tout le monde a le leadership en soi, mais de manière différente. Peut-être que ma façon de diriger est un peu plus expressive et que les gens me voient plus que les autres joueurs, mais je pense qu'au bout du compte, il faut avoir 25 leaders dans l'équipe si on veut gagner quelque chose.

"Je pense que tout peut être réaliste si on y croit. Vous faites votre propre réalité. Je pense que le plus important est d'avoir une cible et de l'atteindre. Mon objectif est de gagner des trophées. Peu importe le type de trophée, je veux tous les gagner."