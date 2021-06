Bruno Fernandes inspiré par les "mauvais matchs" de Cristiano Ronaldo

Le meneur de jeu portugais s'est rendu essentiel du côté d'Old Trafford, où il marche sur les traces son son iconique compatriote.

Bruno Fernandes admet s'inspirer de tous les aspects du jeu de Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain de Manchester United ayant suivi ses illustres traces à Old Trafford.

Ronaldo s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, et Fernandes a tiré d'importantes leçons du joueur de 36 ans en ce qui concerne la recherche d'une amélioration continue et l'élimination des échecs.

Fernandes, qui est devenu le dernier talisman portugais à Manchester, a confié au site officiel de United qu'il avait imité son idole et actuel coéquipier en sélection : "En grandissant, tout le monde sait que Cristiano était mon joueur préféré.

"Je pense que c'était un peu de tout. Lorsque Cristiano a commencé à faire ses premiers pas en équipe nationale, c'était lors de l'Euro dans notre pays [Euro 2004], j'avais donc neuf ans. Cette année-là reste dans toutes les mémoires parce que nous avons perdu la finale au Portugal, nous l'avons vu pleurer après la finale, c'était un jeune garçon qui commençait à briller et à partir de là, j'ai commencé à le regarder.

"Ce n'est pas parce qu'il joue à mon poste, car ce n'était pas le cas, mais c'était la façon dont il travaillait chaque jour, la mentalité qu'il avait, la capacité qu'il avait à se donner à 100 % dans chaque match à un haut niveau, pour moi c'était comme une motivation, comme si on devait toujours faire mieux. Il marquait des buts à chaque match, mais match après match, il essayait toujours de s'améliorer, de devenir meilleur.

"Ma mentalité vient un peu du fait que je comprends quel genre de joueur je veux être. Voulez-vous être ce joueur qui a une bonne saison, et qui peut monter et descendre, monter et descendre, ou voulez-vous être le joueur qui veut toujours être au sommet ? D'accord, vous aurez des mauvais matchs, c'est sûr, tout le monde en a eu - Cristiano en a eu, à 100 % - mais l'important, c'est de revenir d'un mauvais match.

"Revenir avec la mentalité suivante : 'Je n'ai pas bien joué lors du dernier match et je dois vraiment faire bien dans celui-ci'. La mentalité qui consiste à s'améliorer jour après jour est très importante pour moi. Je m'améliore beaucoup grâce à ça, et c'était ma plus grande motivation."

L'article continue ci-dessous

Fernandes possède la même volonté de perfection que Ronaldo, le joueur de 26 ans déclarant régulièrement qu'il ne se contentera pas d'une seconde place à United.

Il fait tout ce qu'il peut pour remettre les Red Devils sur la voie des trophées, en ajoutant 28 buts et 18 passes décisives à son impressionnant bilan en 2020-21. Ces efforts n'ont pas été suffisants pour obtenir un trophée majeur, et Ole Gunnar Solskjaer a dû retourner au travail.

Il a été question que Ronaldo soit réintégré dans ces plans, alors qu'il approche de la dernière année de son contrat à la Juventus, mais aucun accord n'a encore été discuté et les plans de recrutement continuent d'être mis en place avant le mercato de l'été.