Bruno Fernandes fait son autocritique

Le milieu portugais Bruno Fernandes a reconnu être passé totalement à côté de l’Euro 2020 avec sa sélection.

Le Portugal s’est manqué durant l’Euro 2020. Alors qu’elle défendait son titre, la Seleçao n’a pu franchir le cap des 8es (éliminée par la Belgique). Et celui qui symbolise le plus cet échec c’est son milieu de terrain Bruno Fernandes.

La star de Manchester United a été très décevant, en cumulant les sorties manquées et sans le moindre geste décisif. Il a été critiqué de toutes parts pour son inertie, et l’intéressé est le premier à reconnaitre qu’il n’a pas été à la hauteur.

« J’aurais pu donner un peu plus »

« Nous faisons toujours des évaluations globales. Je fais le mien et je sais ce dont je suis capable, a-t-il commencé par confier. J'aurais peut-être pu donner plus, j'ai la qualité pour donner plus mais ce n'était pas possible ».

Bruno Fernandes reconnait à demi-mot qu’il était au bout du rouleau et qu’il ne pouvait tout simplement pas se montrer sous son meilleur jour : « Je n'ai pas réussi mais j'ai tout donné en termes d'engagement. Pour moi, jouer pour l'équipe nationale est une grande fierté et je ferai toujours de mon mieux. »

A la décharge de l’ancien joueur du Sporting, de tous les joueurs qui ont pris part à la compétition continentale il est celui qui s’est présenté au tournoi avec le plus de matches dans les jambes au bout d’une campagne harassante avec son club de Manchester United.

Bruno Fernandes profite maintenant de ses derniers jours vacances. Il sera ensuite attendu au centre d’entrainement d’United pour attaquer la préparation de la nouvelle saison. Ole Gunnar Solskjaer, le coach de l’équipe, compte beaucoup sur lui.