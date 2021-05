Bruno Fernandes exige de parler à Sir Alex Ferguson

Bruno Fernandes a admis qu'il voulait des conseils du légendaire ancien boss de Manchester United, Sir Alex Ferguson, sur la façon d'améliorer son jeu

Fernandes est devenu une figure de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer depuis son arrivée à United en provenance du Sporting CP pour 55 millions d'euros en janvier 2020.

Le Portugais a inspiré la montée des Red Devils à la deuxième place du classement de la Premier League et la progression vers la finale de la Ligue Europa, mais il aimerait s'asseoir avec Ferguson pour discuter de la façon dont il peut atteindre un niveau encore plus élevé.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu la chance de parler à Ferguson, qui a remporté 38 trophées au cours de son règne de 26 ans à Old Trafford, lors de sa première année et demie à Manchester, Fernandes a déclaré à Inside United: "Alors, c'est l'un de mes plus gros regrets dans le club jusqu'à présent.

«Je l'ai déjà rencontré mais je n'ai jamais eu la chance de lui parler comme j'aimerais le faire. Je pense que tous ceux qui ont regardé Manchester United dans le passé se souviennent de Sir Alex. [C'est vrai] pour moi, en grandissant et en voyant le club, en étant fan du club et en voyant le développement de l'équipe."

«J'aimerais avoir une conversation avec lui et comprendre, de son point de vue, ce qu'il pense de moi et ce que je peux améliorer ou encore faire progresser dans mon jeu pour être meilleur.»

Fernandes a déjà accumulé 78 apparitions dans toutes les compétitions pour les Red Devils, marquant 40 buts, dont 28 en 2020-2021 - ce qui l'a vu dépasser l'ancienne star de Chelsea Frank Lampard en tant que milieu de terrain le plus performant en une seule saison en Premier League.

Le joueur de 26 ans a également 25 passes décisives à son actif et aura probablement la chance d'augmenter son total dans les deux catégories lorsque l'équipe de Solskjaer affrontera Fulham mardi.

On a également demandé à Fernandes quel attribut de l'un de ses coéquipiers il aimerait le plus prendre pour lui-même, et a répondu en reprenant les talents de Marcus Rashford. "Je pense que je ne suis pas le joueur le plus lent du monde, mais si j'avais le rythme de Rashy, honnêtement, je serais déjà un Ballon d'Or", a-t-il souri.