Bruno Fernandes au Barça, l'erreur de sa vie

Le capitaine de Manchester United fait toujours l'objet de nombreuses spéculations quant à un possible départ en 2026, plusieurs grands clubs européens et saoudiens suivant de près sa situation. Pedro Mendes a expliqué à son compatriote portugais pourquoi un transfert au Camp Nou serait une erreur.

Bruno Fernandes : Quand son contrat avec Man Utd expire-t-il ?

Fernandes reste un joueur clé à Old Trafford, comme en témoignent ses trois passes décisives lors de la victoire 4-1 contre Wolverhampton. Âgé de 31 ans, son contrat actuel expire en 2027, Manchester United disposant d'une option pour une prolongation d'un an.

Il a été suggéré qu'une offre intéressante pourrait le convaincre de quitter Manchester après la Coupe du Monde l'été prochain, où il visera la gloire internationale aux côtés de Cristiano Ronaldo. Fernandes n'a pas totalement exclu un nouveau départ.

Les clubs de la Saudi Pro League sont considérés comme les favoris, compte tenu des opportunités financières offertes au Moyen-Orient, mais un nouveau défi en Europe pourrait bien se présenter. Le FC Barcelone, qui avait réussi à arracher Ilkay Gündogan à Manchester City après l'avoir vu dépasser la trentaine, figurerait parmi les nombreux prétendants de Fernandes.

Mendes, s'exprimant auprès de Boyle Sports, site spécialisé dans les paris sportifs, a déclaré, interrogé sur un éventuel départ de Fernandes de Manchester United et sur sa future destination : « Je ne sais pas, c'est à lui de décider, mais Bruno est actuellement le joueur clé de Manchester United, n'est-ce pas ? Que demander de plus ? Dans une équipe comme United, si vous êtes le joueur principal, pourquoi partir pour un nouveau défi ou un nouveau chapitre de votre carrière ? C'est tout à fait compréhensible.

« Mais à Barcelone, il n'aura pas ce qu'il a actuellement à United. À Barcelone, il peut être un joueur de très haut niveau, c'est certain, à 100 %. » Mais à Barcelone, ils ont Pedri, des joueurs comme Raphinha et Lamine Yamal. Bruno ne sera pas la tête d'affiche à Barcelone. Et à United, je pense que Bruno est le joueur clé. Il pourrait être prêt pour un nouveau défi, mais que demander de plus quand on est le leader à United ?

« Bruno Fernandes a besoin du titre de Premier League pour figurer parmi les plus grands de tous les temps. Bruno Fernandes a été incroyable ces trois ou quatre dernières saisons. Mais il lui manque juste le titre de Premier League, cela le placera parmi les plus grands joueurs de l'histoire du championnat. »