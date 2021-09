Arrivé le 10 août à Paris, l'Argentin s'est parfaitement adapté à sa nouvelle vie et devrait débuter pour la première fois avec le PSG contre Bruges.

Un peu plus de 25 minutes à Reims le 29 août, et puis c'est tout. Voilà tout ce que la planète football a vu de Lionel Messi sous le maillot du PSG depuis qu'il est arrivé dans la capitale française le 10 août dans la cohue du Bourget. Depuis plus d'un mois, le meilleur joueur de football du monde a posé le pied à Paris et semble s'adapter parfaitement à sa nouvelle vie après avoir quitté Barcelone où il vivait depuis 20 ans. Goal vous raconte les coulisses de cette adaptation express.

Son accueil et sa vie dans la capitale française

Que ce soit à l'aéroport parisien, au Parc des Princes le jour de sa présentation où même sous les fenêtres du Royal Monceau, où il loge encore et dispose de toutes les facilités mises à disposition par le PSG (transport, sécurité notamment), l'Argentin a réellement apprécié l'accueil qui lui a été réservé dans la capitale, tout autant qu'il en a été surpris, car il s'agit là d'une nouvelle expérience pour lui.

A Barcelone, en effet, Lionel Messi et sa famille ont vécu dans une bulle, cachés derrière les murs de sa villa nichée à Castelldefels. Et dans une ville, où il ne pouvait pas vivre tranquillement au jour le jour. S'ils n'ont pas encore trouvé de logement, les Messi ont orienté certaines de leurs recherches vers la banlieue ouest de Paris, dans des villes comme Vaucresson ou Bougival, où vit notamment Neymar.

Une intégration parfaite dans le vestiaire parisien

Les images diffusées par le club de la première apparition de Lionel Messi dans le vestiaire parisien donnent un bon aperçu de la manière dont il a été accueilli. A Paris, l'Argentin a retrouvé plusieurs amis, dont certains qu'il connaît de longues dates, et a eu l'impression de faire partie du groupe depuis des années. Bien aidé, il est vrai par la langue dominante dans le vestiaire : l'espagnol.

Mais aussi par ses coéquipiers de la sélection, Di Maria et Paredes. Quelques semaines après son arrivée, ce dernier à d'ailleurs offert à l'ancien Barcelonais un tableau réalisé par l'artiste français Kamal Hill, immortalisant la victoire de l'Albiceleste à la Copa America en guise de cadeau de bienvenue. A Paris, il a aussi retrouvé Neymar, qu'il considère comme son frère. Mais aussi Rafinha avec qui il a évolué au Barça mais aussi Verratti qui accompagnait le trio argentin durant leurs vacances communes à Ibiza. Les premiers feeling avec Mbappé et Donnarumma ont aussi été excellents.

Un autre élément du vestiaire a aussi accueilli Messi avec beaucoup d'affection : Sergio Ramos. Cela peut paraître étrange lorsque l'on se remémore les tacles appuyés de l'ex-Madrilène sur son désormais ancien adversaire mais les images des deux dans la salle d'entraînement du camp des Loges n'étaient pas feintes. L'Espagnol, qui vit aussi au Royal Monceau, a été très attentif à l'intégration de la Pulga.

Des échanges nombreux avec Pochettino et son staff

Depuis la première discussion avec Mauricio Pochettino quelques jours avant son arrivée à Paris, Messi a pu échanger à plusieurs reprises avec son nouvel entraîneur, mais aussi Jesus Perez, le premier adjoint, qui a une excellente relation avec la nouvelle recrue parisienne. Et dans l'entourage du joueur, on assure qu'elles sont été très positives.

L'article continue ci-dessous

Au menu de leurs échanges, il a notamment été question de ballon, de son rôle sur le terrain et de ce qu'il devra apporter à l'équipe. On imagine aisément que les deux n'ont pas parlé que de cela, tant le technicien argentin attache une réelle importance à connaître ces joueurs et à créer avec eux une relation qui dépasse les questions liées au football.

Comment se sent-il physiquement ?

Dès son premier entraînement le jeudi 12 août, Messi a confié avoir eu de très bonnes sensations avec ses nouveaux partenaires. Revenu plus tard que le reste de l'équipe, il a tout de même suivi un programme personnalisé extrêmement sérieux durant ses vacances, qui lui a permis de revenir déjà en bonne forme.

Sa frayeur lors du match contre le Venezuela est oubliée, malgré l'image marquante du défenseur posant sans retenu ses crampons sur son genou, et la rencontre annulée contre le Brésil lui a permis de se reposer. En privé, Messi se dit impatient de commencer la Ligue des champions contre Bruges. Une compétition qui est aujourd'hui son objectif principal.