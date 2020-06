De Di Maria à Aouar, Kamal Hill refait le portrait des footballeurs

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés autour du football. Ce lundi, Kamal Hill qui conçoit des tableaux pour les joueurs.

Il aurait pu être l'un des nombreux acteurs du mercato qui s'annonce. Mais cet ancien intermédiaire a choisi de quitter un milieu des agents qui l'a quelque peu refroidi pour reprendre une formation de dessin et de graphisme. Le garçon originaire d'Angers revient finalement dans le monde du football, en mars 2019, par une toute autre porte : celle de l'art et du design, en créant des tableaux personnalisés pour les footballeurs.

"Je suis entré dans le foot grâce à mon ami Férébory Doré (ex-Angers, aujourd'hui à Plovdiv). En mars dernier, je lui vends mon premier tableau et à partir du moment où il le poste sur ses réseaux sociaux tout s'enchaîne", explique Kamal Hill. La publication fait un effet boule de neige. Les messages Instagram, les coups de fil et les commandes affluent. "Une semaine après Nicolas Pépé m'appelle pour me demander un tableau."

En quelques mois la liste s'allonge. Les agents ou les joueurs se parlent et plusieurs de ceux qui ont commandé un tableau sont devenus des portes-paroles prolifiques. "Arthur Masuaku m'a aidé avec Grady Diangana, Jack Wilshere ( ) et Paul M'Poku (Al-Wahda Club aux Emirats) ou Jordan Ikoko. Guessouma Fofana : Cheick Traoré et Mehdi Merghem. Et James Lea-Siliki avec Jordan Siebatcheu", se souvient-il.

Un champion du monde pour se lancer

Pour se lancer définitivement, il manque à l'artiste un gros coup qui lui permettrait d'asseoir une notoriété montante parmi les sportifs. "Le but c'était de faire une tête d'affiche pour gagner en visibilité", se remémore-t-il. En mai 2019, il est donc aidé par l'un de ses amis : Mehdi Baghdad. Le célèbre combattant de MMA offre un tableau au champion du monde Adil Rami dont il est proche.

"C'était pour m'aider vraiment à débuter mon activité, ça m'a donné vraiment de la crédibilité. Ensuite, on m'appelle pour l'anniversaire de Souhaliho Meité ou pour d'autres joueurs qui évoluent entre la , la et la L2. Et après ça monte d'un cran grâce à Rami, et je fais Moussa Diaby, Arthur Masuaku ou Javier Pastore, à l'été 2019. Et même Serge Ibaka qui était tout juste champion NBA avec les Toronto Raptors."

Tout ne se fait pas uniquement par le bouche-à-oreille. Kamal est aussi attentif à ceux qui regardent ses publications et c'est par ce biais qu'il est entré en contact avec la famille de Leandro Paredes. "J'ai envoyé un message à sa femme le 11 mai à 9 heures, elle m'a répondu deux heures plus tard et le lendemain, elle me confirme qu'elle est intéressé. Finalement, je leur ai remis à leur retour d' en août, après la Copa America."

Et maintenant des clubs...

En septembre dernier vient le temps des nouveautés. Et c'est encore par Instagram que Kamal est contacté. Cette fois par Houssem Aouar. "On a pas mal discuté et il a fini par me dire : 'j'en veux un pour moi mais ça serait cool de faire une petite innovation sur le tableau qui change de tous les autres'. Trois jours après, je lui propose un tableau avec son logo en dessous, incrusté de diamants. Je suis allé au centre d'entraînement de l'OL pour lui remettre le tableau et faire les photos. Et ça m'a donné un peu plus de crédibilité pour faire Martin Terrier, avec qui je parlais grâce à Nicolas Pépé."

En un an, ce sont près de 70 tableaux qui ont été vendus à des joueurs comme Paul Pogba, Idrissa Gueye, Bafetimbi Gomis ou encore le Parisien Angel Di Maria. Des particuliers, des vedettes de télé-réalité, des rugbymens ou des clubs de L1 se sont plus récemment intéressés à son travail. À tel point que l'un d'entre eux discute avec Kamal pour décorer les loges de son stade.