Bruges-PSG (0-5) - Mbappé, Icardi et toutes les réactions

Le PSG a signé un large succès sur la pelouse de Bruges (5-0). Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, RMC Sport 1) : Je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi, j'ai dû accepter. Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi même si les autres ont très bien joué. Je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. Le foot est une passion. J'adore jouer au foot, cela fait 2 mois que je n'ai pas pu jouer un match de foot. C'était très douloureux, j'ai eu la chance de revenir. La gêne est partie, je remercie le staff médical, le doc, les kinés. Ils ont bien compris ma situation (...) C'est terminé, tout est derrière moi".

Thiago Silva (défenseur et capitaine du PSG) : "C'est très important de ne pas prendre de but, c'était l'objectif. On sait que parfois ce n'est pas possible. Aujourd'hui c'était positif, surtout que c'était très difficile pour nous en 1ère période. On a pas été mis en danger défensivement, on est resté dans le match, on attendait la fin de la première période et après le deuxième c'était un peu plus ouvert. Et là on a profité d'avoir beaucoup plus d'espace surtout avec la rentrée de Kylian, c'était incroyable, il a fait un match extraordinaire. J'espère qu'il va continuer comme ça avec cette mentalité de toujours marquer. Surpris ? Non car on connait sa qualité. On connait la qualité de l'équipe. C'est à mon avis l'équipe la plus forte depuis que je suis là. J'espère qu'on continuera comme ça car on ne peut pas s'arrêter là. On est capable de faire un match comme aujourd'hui. Mais on est restés dans le match. On était bien placés défensivement. La saison est très longue, ce n'est pas le moment le plus difficile de la saison mais c'est un moment très important pour maintenir la confiance".

Mauro Icardo (attaquant du PSG) : "En première période c'était un peu compliqué, on est revenus avec une autre mentalité en seconde période et on a très bien joué. Kylian Mbappé ? Je suis très content de jouer avec un joueur de ce niveau ! On savait qu'il allait faire la différence quand il entrerait et c'est le plus important au final, il a mené l'équipe à la victoire. (Sur Navas) Avec Keylor, on se connait depuis le premier jour. (...) Le nouveau Matador de Paris ? Le Matador on l'a déjà, c'est Edi ! Je viens avec mes buts et je tente de donner le maximum pour l'équipe. On a une très bonne relation tous les deux. On est toujours ensemble. C'est important d'avoir une bonne cohésion de groupe. Je suis content d'avoir eu cette opportunité de venir à Paris, je verrai à la fin de la saison ce qui se passera".

Abdou Diallo (défenseur du PSG) : "C'est bien payé. Je ne pense pas qu'on fasse l'un de nos meilleurs matches, que tout ait été parfait, mais on a été réalistes et on a un Kylian qui nous a fait beaucoup de bien. C'est ce qu'on attend de lui, tout le monde doit être engagé à fond et amener sa pierre à l'édifice. Lui pour le coup c'est un rocher qu'il nous apporte ce soir (rires), mais c'est normal il est dans le bon état d'esprit. Si vous l'aviez vu après Nice... J'étais content de ne pas m'entraîner d'ailleurs, j'étais au décrassage... C'était monstrueux. Je n'ai pas parlé de statistiques avec lui. Forcément, il est attaquant, on est à l'ère des statistiques dans le foot et vous jouez bien le jeu. Mais il sait que ça passera par des performances collectives aussi. Frustré ? Une réponse je ne sais pas mais qu'il soit frustré c'est normal. Chacun est dans son rôle. Le coach fait ses choix, il les assume, chacun doit assumer et tout le monde en est bénéficiaire. A l'entrainement quand il touchait le ballon il se passait quelque chose, il allait droit devant et il marquait, il marquait, il marquait... C'est Kylian, quoi ! Le Clasico ? C'est important pour nous, pour les supporters, le foot français, ça fait avancer tout le monde".

Benjamin Quarez, au Stade Jan-Breydel de Bruges.