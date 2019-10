Bruges, Mignolet : "Le Real Madrid ? Un exploit"

Simon Mignolet estime que récupérer un point de Santiago Bernabeu est un véritable exploit.

Bruges menait deux à rien au repos à Santiago Bernabeu face à un qui a raté son entame et qui a ensuite contraint le club belge au partage des points.

Si on peut parler de match laborieux pour les Madrilènes, il s'agit en revanche d'un véritable exploit pour le club belge.

L'article continue ci-dessous

Un exploit que le portier brugeois Simon Mignolet n'a pas manqué de relever au terme du match :

"C’est un exploit. On ne peut pas être déçus après un point face au Real Madrid", a dit l'ancien joueur de en zone mixte dans des propos receuillis par RTL et Belga.

"On a joué le match qu’on voulait. Malheureusement, ils ont marqué deux buts de la tête. On doit être fier de ce résultat. On a montré notre meilleur football dans un stade où il est difficile de développer son jeu. Avec les occasions qu’on a eues, on aurait encore pu marquer plus.", a-t-il encore louangé.