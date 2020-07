Brighton - Manchester City (0-5), Sterling et City terrassent Brighton

Manchester City n’a pas fait dans le détail ce samedi lors de son déplacement à Brighton (5-0). Sterling a mis un triplé.

a frappé très fort ce samedi à l’occasion d’une visite chez le mal classé, (15e). Sur la lancée de ses résultats récents, l’équipe de Guardiola a totalement surclassé son opposant du jour et un certain Raheem Sterling en a profité pour améliorer ses statistiques personnelles.

Un Sterling en état de grâce

L’international anglais s’est montré très inspiré durant cette partie, et a réussi à inscrire un triplé. Sa première réalisation est survenue à la 21e sur une passe de Gabriel Jesus. Une frappe limpide et qui n’a laissé aucune chance au dernier rempart adverse. A la 53e, il a remis ça en convertissant une passe de Riyad Mahrez. Enfin, à la 81e, il a eu l’honneur de clôturer le score. Un but de la tête totalement involontaire au sortir d’un duel avec un arrière des Seagulls (Webster). Avec ce hat-trick, l’ex-Red dépasse Sergio Aguero comme meilleur réalisateur de l’équipe cette saison (17 contre 16 pions). Le dernier à avoir réussi pareille performance à City c’était l’Ivoirien Yaya Touré, il y a de cela six ans.

Sterling a marché sur l’eau durant ce match, mais d’autres Citizens ont eu aussi le privilège de faire trembler les filets. Gabriel Jesus a été récompensé pour sa débauche d’énergie et ses nombreux efforts pour ses partenaires, avec une reprise victorieuse de près (44e) après un service de Rodri. Enfin, Bernardo Silva a également participé au festival, avec une reprise en deux temps dans la surface (56e).

L'article continue ci-dessous

Côté Eastlands, il n’y a, en fait, eu qu’un seul malheureux à l’issue de la rencontre, en l’occurrence Riyad Mahrez. L’Algérien a raté deux occasions nettes devant les buts adverses (38e et 77e), manquant d’alourdir la marque en faveur de son équipe.

Plus d'équipes

En l’emportant ce samedi, Manchester City s’assure définitivement la deuxième place au classement général. Les hommes de Pep Guardiola finissent donc vice-champions d’ , et avec déjà plus de 100 buts à leur compteur (101). Sachant qu’il y a encore la possibilité de garnir le musée du club par deux Coupes, la saison des Sky Blues est assurément tout sauf ratée.