Brest – RC Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Brest-Lens.

Brest et Lens se retrouvent déjà

Le 22 janvier dernier, Lens s'imposait 3-1 sur la pelouse de Brest lors des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Le Stade Brestois (15e avec 19 points), invaincu en Ligue 1 depuis l'arrivée d'Eric Roy au poste d'entraîneur (1 victoire et 3 nuls) le 3 janvier, vont tenter de prendre leur revanche.

Ils feront face à une équipe de Lens (3e avec 45 points) qui reste sur deux matches sans victoire en championnat : un nul à Troyes (1-1) puis une défaite à domicile face à Nice (0-1).

Date, horaire et lieu de Brest-Lens

Date : dimanche 5 février 2023

Ville : Brest (France)

Stade : stade Francis-Le Blé

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 22e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Bastien (France).

Sur quelle chaîne voir le match Brest-Lens ?

En France, la rencontre entre Brest et Lens sera diffusée sur C+Foot.

Le streaming pour voir le match Brest-Lens

En France, il sera de possible de voir le match Brest-Lens en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Brest-Lens

Pour cette rencontre, Brest enregistre les retours de Romain Del Castillo et Pierre Lees Melou (qui était suspendu contre Lyon). Quant aux recrues du mercato d'hiver, elles sont toutes qualifiées pour ce match : Alberth Elis, Félix Lemaréchal et Bradley Locko.

En revanche, Brendan Chardonnet, Noah Fadiga, et Mathias Pereira-Lage manqueront à l'appel.

De son côté, Lens devra se passer de plusieurs joueurs : Alexis Claude-Maurice, Wesley Saïd, Steven Fortes, Massadio Haïdara, Adam Buksa, Jimmy Cabot et Wuilker Fariñez.

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour Franck Haise : Salis Abdul Samed fait son retour dans le groupe.

L'équipe probable de Brest : Bizot - Lala, Hérelle, Brassier, Duverne - Camara, Belkebla, Magnetti - Honorat, Mounié, Le Douaron.

L'équipe probable de Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit - Frankowski, Fofana, Onana, Machado - Costa, Openda, Thomasson.

Les statistiques à connaître avant Brest-Lens

● Brest a marqué lors de chacune de ses 12 dernières confrontations avec Lens en Ligue 1 (23 buts au total), restant muet face à cet adversaire pour la dernière fois dans l'élite le 3 septembre 1985 (0-1 à l'extérieur).

● Brest affiche 73% de victoires contre Lens à domicile en Ligue 1 (8/11), soit l'adversaire actuel de L1 que les Bretons ont le plus souvent battu sur leurs terres dans l'élite.

● Lens n'a gagné que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), après avoir remporté chacun des 6 précédents. Les Sang et Or restent sur une défaite contre Nice (0-1), mais n'ont plus enchaîné 2 revers dans l'élite depuis janvier-février 2022 (2).

● Brest n'a perdu qu'une seule de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), c'était contre Lyon fin décembre (2-4).

● Lens n'a remporté que 2 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 1 défaite), c'était contre Marseille (1-0 en octobre) et Angers (2-1 en novembre).

● Brest reste sur 2 matches sans encaisser de but en Ligue 1, mais n'a plus enchaîné 3 clean sheets de rang dans l'élite depuis octobre 2019 (3).

● Aucune équipe n'a marqué plus de buts à la suite d'un corner que Brest (8) en Ligue 1 cette saison, tandis que Lens est la formation qui en a inscrit le moins de la sorte dans l'élite en 2022-2023 (1).

● Franck Honorat est impliqué dans 3 des 5 derniers buts de Brest contre Lens en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives). Il est le joueur qui a délivré le plus de dernières passes avant un tir dans l'élite cette saison (58).

● Florian Sotoca a marqué 4 buts contre Brest en Ligue 1, dont un triplé lors de sa dernière rencontre face aux Finistériens lors de la 1re journée cette saison. L'attaquant de Lens n'a inscrit davantage de buts contre aucune autre équipe dans l'élite.

● Eric Roy n'a perdu aucun de ses 4 premiers matches à la tête de Brest en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls), une première pour un coach brestois dans l'élite.