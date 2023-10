Brest - PSG, Eric Roy charge l'arbitre et... Mbappé

Eric Roy, le coach de Brest, l’avait mauvaise après la défaite de son équipe contre le PSG ce dimanche. L’entraineur des Finistériens avait en travers de la gorge le pénalty concédé en toute fin de rencontre.

Roy remet en question Monsieur Brisard

Au micro de Prime Vidéo, et sur un ton tout à fait calme, Roy a déclaré que si le pénalty a été sifflé c’est parce que Paris est une plus grande équipe que Brest. « C’est Paris et c’est sifflé et si c’est nous, ça n’aurait pas été sifflé. Ce pénalty a faussé notre fin de match », a-t-il lâché.

L’ancien joueur de l’OM ne s’est pas arrêté à cette seule insinuation concernant le manque de partialité de l’homme en noir. « Je vais être très clair. Nous, il y a deux situations litigieuses et il ne s’est même pas arrêté pour aller voir la VAR. Il va la voir pour des équipes et pour d’autres non ».

Enfin, Roy a conclu en suggérant que Mr Brisard fait exprès de pénaliser sa formation : « Il avait déjà sifflé un pénalty l’année dernière qui était fantomatique contre Rennes. Et il le fait encore aujourd’hui. On fait avec ».

Des propos très graves et que le coach brestois risque de payer au prix fort auprès de la commission de discipline de la Ligue.

Roy blâme aussi Mbappé

Enfin, en plus de charger l’arbitre, Roy s’en est aussi pris à Kylian Mbappé pour ses provocations envers le public. « Je ne vais pas citer de noms mais je trouve ça ridicule. Quand t’es un joueur de haut niveau, il y a des choses qui ne se font pas. L’attitude de certains parisiens... Tous les joueurs se font chahuter, mais encore... C’est un peu moins qu’à notre époque. Heureusement qu’ici l’atmosphère est conviviale et saine. Il y a beaucoup de stades ou ça aurait pu dégénérer ».