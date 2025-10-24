Brest - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 est de retour ce weekend avec de nouvelles affiches importantes au programme. Le championnat français aborde, en effet, sa neuvième journée qui s’annonce déjà décisive pour plusieurs équipes. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui compte récupérer le fauteuil de leader avec une victoire face au Stade Brestois, ce samedi.

Brest en quête de constance

De retour de la trêve internationale, Brest a retrouvé les pelouses de Ligue 1 avec un nul riche en rebondissements sur le terrain de Lorient (3-3). Les hommes d’Éric Roy peuvent nourrir des regrets après avoir mené à deux reprises avant de se faire rejoindre en toute fin de rencontre. Malgré cette frustration, ce point pris à l’extérieur prolonge leur série d’invincibilité à quatre matchs, symbole d’une équipe en pleine confiance et bien structurée.

Avant la pause internationale, les Brestois avaient brillé en s’imposant nettement face à Nice (4-1) puis Angers (0-2), avant de partager les points contre Nantes (0-0). Grâce à cette régularité, le club finistérien pointe à la 12ᵉ place du classement avec 9 unités, soit trois longueurs d’avance sur la zone de barrage. Un écart encore modeste mais révélateur d’une progression constante, soutenue par la belle forme de Kamory Doumbia, véritable moteur du collectif brestois.

Un PSG contrasté entre Ligue 1 et Ligue des champions

De son côté, le Paris Saint-Germain (2e, 17 pts) traverse une période faite de contrastes. Le champion de France a récemment laissé filer deux points précieux face à Strasbourg (3-3), après avoir été mené 0-2 au Parc des Princes. Une performance qui illustre les difficultés d’un groupe encore irrégulier en championnat, avec seulement une victoire lors de ses quatre dernières sorties (2-0 contre Auxerre).

Cependant, Luis Enrique et ses hommes ont su réagir de la plus belle manière sur la scène européenne. En déplacement à Leverkusen, le PSG a signé un large succès (2-7), redonnant confiance et élan à un collectif en quête de stabilité. L’objectif désormais est clair : reprendre la première place du championnat, actuellement occupée par l’Olympique de Marseille (1er, 18 pts), et confirmer ce regain de forme sur la durée.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 25 octobre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Brest - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Francis le Ble

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Brest

Le Stade Brestois aborde la réception du PSG avec plusieurs incertitudes dans ses rangs. Eric Roy a néanmoins enregistré quelques retours à l’entraînement, notamment celui de Mama Baldé, de nouveau opérationnel après une déchirure à la cuisse. L’attaquant bissau-guinéen, absent depuis la mi-septembre, devrait toutefois débuter sur le banc pour éviter tout risque de rechute.

Bonne nouvelle également pour Kenny Lala, touché à la cheville face à Lorient (3-3), qui s’est entraîné normalement cette semaine et devrait tenir sa place. Bradley Locko et Daouda Guindo sont eux aussi remis de leurs pépins physiques, contrairement à Kamory Doumbia et Rémy Labeau-Lascary, toujours incertains. Le jeune Luck Zogbé, blessé depuis deux journées, reste lui aussi en balance. Avant d’affronter un PSG en pleine confiance, Brest reste sur une série mitigée et devra composer avec ces doutes pour espérer rivaliser au Francis-Le Blé.

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Quatre jours après son impressionnante victoire à Leverkusen (7-2), le Paris Saint-Germain se déplace à Brest ce samedi (17h) avec la possibilité de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Luis Enrique devrait reconduire une équipe compétitive, sans trop de rotations, malgré l’enchaînement des matchs.

La grande nouveauté concerne Ousmane Dembélé, de retour comme titulaire pour la première fois depuis son doublé à Toulouse fin août. L’ailier accompagnera probablement Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, même si le Géorgien pourrait être ménagé au profit d’Ibrahim Mbaye ou Gonçalo Ramos. Désiré Doué, buteur à Leverkusen mais sorti à la mi-temps, pourrait cette fois débuter sur le banc.

Au milieu, Warren Zaïre-Emery et Vitinha restent incontournables, tandis que Kang-in Lee ou Senny Mayulu se disputent la troisième place. En défense, Marquinhos est apte, mais Lucas Beraldo pourrait de nouveau être associé à Willian Pacho dans l’axe, avec Illia Zabarnyi suspendu en Ligue des champions mais disponible en championnat.

