Brest - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest et Lens seront aux prises dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les dernières journées de Ligue 1 s’avèrent très décisives avec des notamment des affrontements entre concurrents directs. C’est le cas notamment de ce 30e épisode du championnat français qui offre plusieurs chocs entre poursuivants au classement dans les deux zones. Parmi lesdits matchs, figure une affiche alléchante entre le Stade Brestois et le RC Lens qui se défient, ce dimanche.

Brest poursuit sa belle série en Ligue 1

Le Stade Brestois a confirmé sa bonne forme actuelle en obtenant un match nul spectaculaire sur la pelouse de Saint-Étienne (3-3). Les hommes d’Éric Roy ont inscrit l’ensemble de leurs buts durant une première période explosive, démontrant une efficacité offensive redoutable. Après deux succès marquants, d’abord à Toulouse (2-4) puis à domicile face à Monaco (2-1), le club finistérien enchaîne un cinquième match sans défaite.

Grâce à cette dynamique positive, les Brestois grappillent des places au classement semaine après semaine. Actuellement 8e de Ligue 1, Brest (44 pts) n’est plus qu’à quatre points de la 7e place, potentiellement qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, à condition que le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion, remporte également la Coupe de France en mai prochain.

AFP

Lens veut encore croire à l’Europe

De son côté, Lens (42 pts), désormais 9e, reste en embuscade avec seulement deux longueurs de retard sur les Brestois. Si l’espoir d’une place européenne demeure, les Sang et Or doivent impérativement retrouver de la régularité pour s'inviter dans la course finale. Leur reprise post-trêve internationale a en effet été marquée par un parcours en dents de scie.

Après avoir relevé la tête en battant Saint-Étienne (1-0), dans la foulée d'une défaite frustrante dans le derby du Nord contre Lille (1-0), les hommes de Will Still ont chuté à domicile contre Reims (0-2), une équipe en lutte pour son maintien. Ce revers à Bollaert-Delelis a jeté un froid sur les ambitions du club artésien, qui aborde les cinq dernières journées de la saison avec l’obligation de réagir pour espérer jouer l’Europe.

Horaire et lieu du match

Brest – Lens

30e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Francis-Le Blé

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Brest - Lens

Brest : Bizot - Zogbé, Chardonnet, Ndiaye, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Pereira Lage, Sima, Baldé.

Lens : Ryan - Antonio, Sarr, Gradit, Medina - Diouf, El Aynaoui - Sotoca, Thomasson, Saïd - Koyalipou.

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - Lens ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 20 avril 2025 à partir de 17h15 sur a plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.