Brest - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest, en quête d’Europe, reçoit une équipe d’Auxerre en difficulté ce vendredi. Un duel crucial pour les deux clubs en Ligue 1.

Brest accueille Auxerre ce vendredi au Stade Francis-Le Blé pour un duel crucial en Ligue 1. Toujours en quête d’un premier succès en 2025, l’AJA devra se surpasser face à des Brestois solides sur la scène nationale malgré une récente déconvenue européenne.

Brest, entre ambitions européennes et fatigue accumulée

Éreinté par un calendrier chargé, Brest a subi une lourde défaite (0-3) face au PSG en Ligue des champions mardi. Mais en Ligue 1, l’équipe d’Éric Roy affiche une constance impressionnante avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Actuellement huitièmes, les Pirates visent un retour en Europe, se trouvant à seulement deux points de Lyon, sixième. À domicile, Brest s’est montré redoutable avec trois victoires lors de ses quatre dernières réceptions en championnat, inscrivant neuf buts et en concédant trois. Une défaite contre Auxerre marquerait néanmoins une première série de revers consécutifs au Francis-Le Blé depuis mars 2023.

Auxerre, une dynamique à inverser d’urgence

Pour Christophe Pelissier, les semaines passent et les victoires se font attendre. Auxerre reste sur dix matchs sans succès toutes compétitions confondues et n’a pris que trois points en six rencontres de Ligue 1 cette année. L’AJA peine particulièrement à l’extérieur avec quatre défaites consécutives et 11 buts encaissés sur cette période. Symbole de leurs difficultés, le club bourguignon a laissé filer deux avances en seconde période contre Toulouse (2-2) lors de leur dernière sortie. Pourtant, Auxerre peut s’appuyer sur son succès probant contre Brest en septembre (3-0) pour espérer un sursaut. Une victoire vendredi serait historique, permettant à l’AJA d’enchaîner deux succès consécutifs face aux Brestois pour la première fois en Ligue 1.

Ce match s’annonce déterminant pour deux équipes aux trajectoires opposées : Brest, ambitieux et solide à domicile, face à une équipe d’Auxerre en quête d’un nouveau souffle pour fuir la zone rouge.

Horaire et lieu du match

22e journée de Ligue 1

Stade Francis Le Blé (Brest)

A 20h45, heure française

Brest – Auxerre

Les compos probables du match Brest - Auxerre

Brest : Bizot : A.N. Ndiaye, Le Cardinal, Zogbé, Haidara ; E. Fernandes, Magnetti, K. Doumbia ; Pereira Lage, Salah, M. Baldé.

Auxerre : Léon; Jubal, Akpa, Hoever, Mensah ; E. Owusu, Danois, Massengo ; H. Traoré, Perrin, Sinayoko.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Auxerre

La rencontre entre Brest et Auxerre sera à suivre ce vendredi 14 février à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.