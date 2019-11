Brésil - Tite : "Messi m'a dit de fermer ma bouche"

Le sélectionneur brésilien est revenu sur l'échange qu'il a eu avec le star argentine durant le match entre les deux sélections vendredi.

De retour après trois mois sans sélection, Lionel Messi a inscrit le seul but du match entre le et l' ce vendredi. Ce dernier avait manqué les quatre derniers matches de l'Albiceleste à la suite d'une suspension pour avoir accusé la CONMEBOL d'avoir favorisé le pays hôte lors de la dernière Copa America - le Brésil avait alors éliminé l'Argentine en demi-finale.

Messi et Tite ont eu un échange musclé au cours de la première période. Le joueur du Barça a mis ses doigts sur ses lèvres alors que le technicien se plaignait à l'arbitre de la rencontre.

L'article continue ci-dessous

"Je me suis plains parce qu'il [Messi] aurait dû recevoir un carton jaune et il m'a dit de fermer ma bouche et je lui ai dit de fermer la sienne. Et c'était fini", a déclaré Tite après la rencontre.

🇧🇷Tite : "On aurait dû donner un carton jaune à Lionel #Messi, il m'a dit de fermer ma bouche, puis je lui ai dit de fermer la sienne". Ambiance 🤐 pic.twitter.com/xeUcknTNBW — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 16, 2019

"Je ne veux plus répondre sur ce sujet. Il vous faut un arbitre fort parce qu'il va vous avaler... Cela aurait dû être carton, j'avais raison de me plaindre."

"Je ne sais pas s'il y a penalty"

Le but du natif de Rosario a infligé à la Seleçao, peu brillante depuis son succès lors de la Copa America, son cinquième match consécutif sans victoire. Et ce malgré un penalty obtenu après seulement dix minutes de jeu mais manqué par Gabriel Jesus.

De son côté, la Pulga a reconnu après la rencontre ne pas savoir si le penalty accordé à son équipe était justifié ou non. "Pour être honnête, je ne sais pas, je tombe un peu par inertie. Il y a un contact, mais je ne sais pas s’il y a faute, si elle est dans ou en dehors de la surface", a-t-il expliqué.