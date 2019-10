Brésil-Sénégal 1-1, la Seleçao et les Lions de la Téranga dos à dos

Le Brésil défiait le Sénégal pour la 100e de Neymar sous le maillot de la Seleçao ce jeudi avec un match nul plaisant (1-1).

Pour ce match qui promettait d'être à grand spectacle, le a ouvert le score dès la 9e minute par l'entremise de Roberto Firmino.

Sur un très beau service signé Jesus, le buteur des Reds de se retrouve dans le dos de la défense africaine et réussit un petit piqué du pied droit qui fait mouche.

Au quart d'heure de jeu, Coutinho et Alves enflamment l'arrière-garde sénégalaise, mais ne parviennent pas à concrétiser. Au contraire c'est même le qui parviendra à recoller sur une impulsion de Sadio Mané.

L'ailier virevoltant de Liverpool se joue de Daniel Alves et Marquinhos et est bousculé par le Parisien dans la surface sud-américaine. Diedhiou égalise en prenant Ederson à contre-pied sur pénalty dans la foulée et ce, juste avant le repos.

La seconde période est tout aussi animée que la première et à 20 minutes du terme, une tentative de Neymar retombe juste au dessus de la transversale de Gomis. Quelques instants plus tard, Ndiaye tente sa chance du gauche de loin et fait briller Ederson qui s'envole pour capter alos qu'une frappe signée Mané de l'extérieur de la surface s'écrase sur le poteau gauche du portier brésilien.

Mais plus rien ne sera marqué dans cette partie assez plaisante. 1-1 entre les Lions de la Téranga et la Seleçao.