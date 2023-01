Brésil - Richarlison : L'élimination de la Coupe du monde est "pire que la perte d'un membre de la famille"

L'attaquant brésilien Richarlison affirme que l'élimination de la Coupe du monde lui a fait plus de mal que la mort d'un membre de sa famille.

C'est tout un peuple qui a été marqué par la défaite. L'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2022 a été un déchirement pour toute une nation qui se voyait déjà soulever une nouvelle fois la Coupe du monde et ajouter une sixième étoile à son maillot. Mais le destin en a choisi autrement et c'est finalement l'ennemi juré, l'Argentine qui a été sacré.

"Difficile de s'en remettre"

Richarlison et ses coéquipiers de la Selecao ont été éliminés de la compétition au Qatar au stade des quarts de finale, battus par la Croatie aux tirs au but. Une élimination qui a fait très mal au peuple brésilien mais aussi et surtout aux joueurs de la Seleçao. Si Richarlison n'a pas fait partie de ceux qui ont manqué leur tirs au but, il a tout de même été très affecté par cette élimination, au point de faire une comparaison assez osée.

"C'est un coup dur, je ne sais pas. Je pense que c'est pire que de perdre un membre de sa famille", a déclaré Richarlison dans un entretien accordé à ESPN lorsqu'on lui a demandé s'il s'était remis de cette déception. "Il a été difficile de s'en remettre. Encore aujourd'hui, quand je regarde des vidéos sur mes réseaux sociaux, cela me rend triste.

"Je vais encore jouer une ou deux Coupes du monde"

"Mais nous devons aller de l'avant. Je suis encore jeune, je pense que j'ai encore une ou deux Coupes du monde à disputer. Je vais continuer à travailler dur pour que les choses recommencent à couler, que les buts commencent à sortir, ce que je sais faire sur le terrain", a conclu l'attaquant de Tottenham qui avait un rôle de premier ordre avec le Brésil.

Richarlison a été le meilleur buteur du Brésil à la Coupe du monde au Qatar, marquant trois buts lors de ses quatre apparitions sous les ordres de Tite, qui en avait fait son titulaire à la pointe de l'attaque brésilienne au détriment de Gabriel Jésus. Le joueur de 25 ans a également remporté le prix du but du tournoi pour sa bicyclette contre la Serbie.

De retour avec Tottenham, Richarlison s'est illustré pour s'être accroché avec des joueurs d'Arsenal lors du derby du Nord de Londres. Après avoir subi une défaite 2-0 contre les Gunners en Premier League dimanche, Richarlison et ses coéquipiers de Tottenham espèrent rebondir lors de leur déplacement à Manchester City jeudi.