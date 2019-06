Brésil-Honduras 7-0 - Le Brésil déroule sans Neymar

Privée de sa star, la Seleçao a fait parler sa supériorité contre le Honduras (7-0) lors de son dernier match de préparation avant la Copa America.

Si la situation sportive et judiciaire de Neymar est actuellement sur toutes les lèvres au , la Seleçao, privée de son leader technique, a su livrer une prestation très consistante pour signer un score fleuve contre un adversaire largement à sa portée, le Honduras.

Sans Neymar, David Neres attise la curiosité

Dans ce match à sens unique, Thiago Silva a inscrit son nom au tableau d'affichage. Le capitaine du a permis aux Auriverde de doubler la mise peu avant le quart d'heure de jeu (13e), juste après l'ouverture du score de Gabriel Jesus (6e). Le Brésil a déroulé parce qu'il a surtout su se rendre le match facile.

Après un démarrage canon, l'équipe de Tite a maintenu la pression et multiplié les vagues tout au long de la rencontre. Coutinho, sur penalty (37e), a permis à la Seleçao de rentrer au vestiaire avec un avantage un peu plus conséquent.

Et le début du second acte est reparti sur les mêmes bases. Gabriel Jesus y est allé de son doublé (46e) avant que le rapport de force ne tourne à la démonstration. La sensation de l' Amsterdam David Neres a également marqué des points en inscrivant son tout premier but en sélection au terme d'une course spectaculaire (56e). Dans ces conditions, la dernière demi-heure a été une formalité pour un Brésil sans pitié, qui a ajouté deux nouveaux buts par Firmino (65e) et Richarlison (70e). En face, le Honduras n'avait pas les ressources nécessaires, surtout après l'expulsion de Quito (29e), qui n'a rien arrangé à l'affaire.

Avec ce dernier match de préparation abouti, le Brésil aborde donc "sa" Copa America - qui débutera le samedi 15 juin - avec une petite bouffée d'air. Par les temps qui courent, Tite s'en contentera.