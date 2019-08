Brésil - Daniel Alves régale pour ses débuts avec São Paulo

Auteur du seul but de la rencontre face à Ceara (1-0), l'ancien Parisien n'a pas manqué ses débuts sous ses nouvelles couleurs avec le São Paulo FC.

Près de trois semaines après son retour au , Daniel Alves ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts sous le maillot de São Paulo, d'autant plus que le match était à domicile.

Face à Ceara, le joueur de 36 ans positionné en milieu offensif a marqué le seul but de la rencontre (1-0) pour le plus grand bonheur de ses supporters. À noter qu'il a joué l'intégralité de la rencontre, disputée dimanche soir.

"Je suis très heureux d'être ici"

Daniel Alves a confié sa satisfaction à l'issue de la rencontre. "Je suis très heureux d'être ici. Je suis prêt pour les défis. Je ne suis pas venu à São Paulo pour mettre fin à ma carrière. Je suis venu me battre et écrire une histoire ici. Et, comme partout, une histoire de victoires."

Pour rappel, Daniel Alves a quitté le PSG à la fin de son contrat après deux saisons en . S'il n'a jamais caché son intention de retrouver le ou la , le club de São Paulo était le seul à lui proposer trois ans de contrat ce qui a fait pencher la balance.

En juillet dernier, il a remporté la Copa America à la maison avec le Brésil, décrochant au passage le 37e trophée de sa riche carrière, débutée en Europe au en 2002.