Ligue 1 - Êtes vous surpris par la défaite du PSG face à Rennes ?

Le champion de France est tombé dès la deuxième journée du championnat sur la pelouse de Rennes. Une défaite surprenante selon vous ?

Méconnaissable, le a été surpris par le en clôture de la deuxième journée de . Le champion de en titre est tombé en terre bretonne face à sa bête noire, puisque les Rennais avaient déjà privé le club de la capitale de la en mai dernier. Niang et Del Castillo ont répondu à Cavani et ont permis à l'équipe de Julien Stéphan d'enregistrer son deuxième succès en autant de matches.

Une défaite qui va faire parler pour le club de la capitale. Toujours privé de Neymar, en instance de départ, le PSG n'a pas été au niveau et chute inhabituellement tôt pour la première fois de la saison. En règle générale, ces dernières saisons, la première défaite du champion de France en titre intervient entre décembre et février. La dernière fois que le PSG avait perdu aussi tôt c'était en 2016-2017 à la troisième journée contre l'AS qui a finalement remporté le titre.

Êtes vous surpris par la défaite du #PSG face à #Rennes ?

Les joueurs de Thomas Tuchel avaient pourtant fait le plus dur en prenant la tête au tableau d'affichage grâce à un but de Cavani profitant d'une erreur de relance de la défense rennaise et plus particulièrement de Da Silva. Mais fébriles, les joueurs du club de la capitale n'ont pas réussi à préserver cet avantage, même pas jusqu'à la mi-temps.

Rennes a tiré des leçons du ?

Si cette défaite du PSG ne remet absolument pas en cause le talent de ses joueurs et son statut de favori pour le titre de champion de France, elle peut surprendre. Une défaite précoce et surtout logique. Les joueurs et l'entraîneur du Paris Saint-Germain semblaient même désabusés après le match, lucides sur la performance manquée par le champion de France en titre en terre rennaise.

Battu lors du Trophée des Champions par le PSG, Rennes a su analyser cette rencontre pour exploiter les failles du club de la capitale vue ce jour-là. Cela a plutôt bien réussi aux Rennais qui occupent en compagnie de notamment la place de leader après deux journées avec deux victoires au compteur. Un PSG trop prévisible donc qui s'est fait punir par le Stade Rennais, capable de réaliser des gros coups ces derniers temps.

Alors, selon vous, la défaite du PSG est-elle surprenante ? Le Paris Saint-Germain a-t-il juste réalisé un petit faux pas sans conséquence ? Dites-nous tout !

