La compo du Brésil contre la Corée du Sud : Tite a fait un choix fort pour Neymar

Le sélectionneur brésilien a pris une décision importante concernant Neymar pour le 8e du Mondial contre la Corée du Sud.

Tite a tranché. Le patron de la Seleçao devait prendre une décision importante concernant Neymar et il l’a fait. L’attaquant du PSG figure bien dans le onze de départ des Auriverde pour l’opposition face à la Corée du Sud, ce lundi en 8es de finale de la Coupe du Monde (à 20h).

L’attaquant parisien n’avait plus joué depuis le premier match de la compétition contre la Serbie (2-0) à cause d’une cheville douloureuse. Son retour était annoncé pour ce 1er match à élimination directe et le coach des quintuples champions du monde a choisi de lui faire confiance.

Tite prend un risque avec Neymar

« Ney » va retrouver les terrains alors qu’il n’est pas en pleine possession de ses moyens. Selon l’UOL Esporte, l’ancien barcelonais ressent toujours des douleurs à la cheville. Toutefois, cela ne préoccupe pas le staff médical auriverde. D’après eux, les gênes étaient prévisibles et font partie du processus du rétablissement.

Neymar est donc prêt à prendre un risque important, afin d’être présent avec ses équipiers dès le début de la phase à élimination directe. Il ne voulait plus attendre pour ne pas avoir de regrets ensuite. Tout comme Mbappé, il a bâti sa saison sur cette grande compétition et ne compte plus en rater une miette. Même si cela signifie encourir une rechute.

La décision finale revenait ensuite à Titê et le sélectionneur brésilien a choisi d'écouter son joueur. Peut-il a-t-il cédé aussi à la pression populaire. Car tout le Brésil voulait voir sa star sur le terrain.

Le onze de départ du Brésil :

Le XI brésilien : Alisson - Militao, Marquinhos, Thiago Silva (c), Danilo - Paqueta, Casemiro - Raphinha, Neymar, Vinicius - Richarlison