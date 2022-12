Brésil - Corée du Sud : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Après un 1er tour cahin-caha, le Brésil va chercher à bien négocier son 1er match couperet face à la Corée. Pour cela, il pourra compter sur Neymar.

C’est le début des choses sérieuses en Coupe du Monde, avec les premiers matches à élimination directe qui se disputent. Le Brésil, grand favori de l’épreuve, sera de sortie ce lundi face à la Corée du Sud. Sur le papier, les Auriverde partent largement favoris de cette rencontre, mais ils devront se méfier d’une équipe asiatique imprévisible.

Le Brésil récupère Neymar

La Seleçao n’aborde pas ce rendez-vous au complet car elle vient de perdre Gabriel Jésus et Alex Telles pour le reste de la compétition. Toutefois, les quintuples champions du monde peuvent avoir le moral au plus haut vu qu’ils récupèrent leur meilleur élément en la personne de Neymar. Après avoir manqué les deux précédents matches pour cause de blessure à la cheville, l’attaquant parisien est enfin opérationnel. Il est d’attaque pour poursuivre sa mission, qui consiste à guider son pays sur le toit du monde.

Le Brésil a entamé de la meilleure des manières sa Coupe du Monde, avec deux succès convaincants en phase de groupe. Mais, le faux-pas essuyé contre le Cameroun avec une équipe bis a brisé cette bonne dynamique. Gage à Marquinhos et consorts de démontrer que ce n’était qu’un accroc sans conséquence. Et qu’ils sont prêts à repartir de plus belle.

De l’autre côté, se présente une équipe de Corée totalement décomplexée. Son Heung-Min ont déjà rempli leur objectif dans ce Mondial. Ils vont donc attaquer ce match sans crainte, ni la pression. Et c’est le contexte idéal pour réussir une grande performance. Les Sud-Coréens se verraient bien rééditer leur performance de 2002 lorsqu’ils ont atteint le dernier carré. Cela passe par un exploit contre le grand favori du tournoi.

Match Brésil - Corée du Sud Date 5 décembre 2022 Heure 20h Chaîne TF1 et BeIN Sports

Où voir le match Brésil - Corée du Sud ?

Le huitième de finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud sera diffusé simultanément sur BeIN Sports et sur la chaîne TF1.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports, TF1 Bein Connect, MY TF1

Les compositions probables

L’infirmerie du Brésil a été bien remplie pendant le court séjour au Qatar, mais le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar, a donné des nouvelles positives de Neymar, qui a des chances de se remettre de sa blessure à la cheville à temps pour le match contre la Corée du Sud.

Cependant, Tite a perdu Gabriel Jésus et Alex Telles pour le reste du tournoi après que les deux joueurs se soient blessés au genou lors du match contre le Cameroun. L’attaquant d’Arsenal devrait être relevé dans le onze de départ par Richarlison.

Le forfait Telles et le problème de hanche d'Alex Sandro ont laissé Tite à court d'arrière gauche, mais Danilo fait de bons progrès dans sa récupération d'une entorse à la cheville et pourrait être remplaçant sur ce côté, avec Eder Militao sur le flanc droit.

De son côté, le Sud-Coréen Hwang a souffert de douleurs aux ischio-jambiers tout au long du tournoi avant d'inscrire le but de la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Kim Min-jae a été laissé au repos pour le match contre le Portugal en raison d'une gêne au mollet et devrait maintenant être suffisamment en forme pour revenir dans le onze de départ. Lee Kang-in et Kim Young-gwon soient également sortis avec des problèmes physiques contre le Portugal et devront être réexaminés.

Aucun des deux hommes ne semble souffrir d'un problème qui pourrait affecter leur participation à la rencontre de lundi, où Son Heung-min espère améliorer son bilan dérisoire d'un but sur ses 13 derniers tirs en Coupe du monde.

Le onze probable du Brésil :

Alisson ; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo ; Paqueta, Casemiro, Neymar ; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Le onze probable de la Corée du Sud :

Seung-gyu ; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su ; In-beom, Woo-young ; Hee-chan, Kang-in, Heung-min ; Gue-sung.

Cinq derniers résultats

Brésil Corée du Sud Cameroun 1-0 Brésil (2/12) Corée du Sud 2-1 Portugal (02/12) Brésil 1-0 Suisse (28/11) Corée du Sud 2-3 Ghana (28/11) Brésil 2-0 Serbie (24/11) Uruguay 0-0 Corée du Sud (24/11) Brésil 5-1 Tunisie (27/09) Corée du Sud 1-1 Islande (11/11) Brésil 3-0 Ghana (23/09) Corée du Sud 1-0 Cameroun (27/09)

Face à face entre les deux équipes