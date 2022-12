Quand Neymar reviendra-t-il dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde après sa blessure à la cheville ?

Le Brésil affrontera la Corée du Sud en huitièmes de finale ce lundi avec ou sans Neymar, telle est la question.

Neymar, qui n'a pas pu jouer après s'être blessé à la cheville droite lors du match d'ouverture de la Coupe du monde par le Brésil contre la Serbie, était absent lors de la victoire 1-0 contre la Suisse au deuxième match du groupe G et a également été laissé de côté lors de la défaite 1-0 contre le Cameroun vendredi lors du troisième et dernier tour de la phase de groupe. Le Brésil était déjà qualifié pour les huitièmes de finale et a profité du match contre la nation africaine pour reposer ses titulaires et donner du rythme aux remplaçants.

Une réponse dans les 72 prochaines heures

L'état de santé de Neymar a progressé avec le traitement intensif effectué ces derniers jours au Qatar. Il a travaillé en trois périodes afin de progresser le plus rapidement possible et a bon espoir de participer aux huitièmes de finale lundi prochain, le 5, lors du duel contre la Corée du Sud, ou tout du moins d'être sur la feuille de match.

Toutefois, le personnel médical de l'équipe nationale n'est pas certain de la date de son retour, car le numéro 10 n'a pas encore repris ses activités sur le terrain dans le cadre du processus de récupération. Neymar devrait s'entraîner sur le terrain ce samedi. Pour le médecin de l'équipe, Rodrigo Lasmar, la réponse du joueur à l'entraînement ce samedi sera fondamentale. Lasmar ne garantit pas que Neymar sera sur le terrain pour le duel de lundi contre la Corée du Sud.

Un test décisif ce samedi

"En ce qui concerne Neymar et Alex Sandro, nous avons encore 72 heures avant le prochain match, nous allons compter sur le temps en notre faveur. Nous avons encore des possibilités et nous attendrons de voir comment se fera la transition. Ils n'ont pas encore commencé l'entraînement au ballon, ce sera fait demain (samedi), et il est important de voir comment ils réagissent à ce nouveau stimulus. En fonction de cela, ils peuvent être en forme ou non", a déclaré Rodrigo Lasmar après le match contre le Cameroun.

Vendredi, Neymar est resté à l'hôtel pour se soigner dans la matinée, mais a ensuite suivi la défaite du Brésil au stade. Danilo et Alex Sandro, autres membres blessés de la délégation, se sont rendus au terrain d'entraînement, ce qui indique qu'ils sont à un stade de récupération plus avancé. Danilo, inclus, a déjà fait des exercices sur la pelouse. Dans le gymnase, Neymar a eu des contacts avec le ballon, mais toujours dans le cadre de la phase finale de physiothérapie et de renforcement.

Lundi dernier, le numéro 10 présentait encore de la fièvre et n'a pas accompagné le reste de l'équipe, mais Rodrigo Lasmar, le médecin du Brésil, a rapidement déclaré que le joueur était déjà guéri de la fièvre, probablement due au virus qui a touché d'autres athlètes. Neymar a été remplacé en deuxième mi-temps du match d'ouverture contre la Serbie en ressentant de fortes douleurs.

Après des tests, il a été constaté que l'attaquant souffrait d'une blessure ligamentaire à la cheville droite avec un œdème osseux. C'est la question de l'enflure, inclusive, qui préoccupe le plus la délégation brésilienne, qui évite un retour précipité à l'équipe du Brésil. L'équipe brésilienne, même avec la défaite contre le Cameroun, a terminé en tête du groupe G avec six points. La Suisse était l'autre qualifié dans le groupe.