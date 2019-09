Brescia-Juventus (1-2) - La Juve reprend les commandes de la Serie A

La Juventus s'est imposé sur le terrain de Brescia (2-1) pour reprendre provisoirement la tête de la Serie A, ce mardi.

C'est un début de saison assez contrasté que la réalise. Devancée par l'Inter au coup d'envoi de cette 5ème journée, la Vieille Dame a fait le métier en s'imposant sur le terrain de Brescia, mais rien n'a été aisé pour l'équipe de Sarri dans cette rencontre.

Une Juve laborieuse sans sa superstar

C'est même le promu qui a douché le champion en prenant les devants d'entrée de jeu. On attendait Mario Balotelli. On a eu son compère d'attaque, Alfredo Donnarumma. D'un superbe enchaînement, le buteur maison a débloqué la situation (1-0, 4e). Piquée dans son orgueil, la Juve avait une réponse à donner. Elle l'a fait par l'intermédiaire d'Higuain (12e), mais il a fallu attendre la fin du premier acte pour la voir refaire surface, et ce de manière peu académique, sur un but contre son camp de Chancellor (1-1, 40e).

Et Balotelli dans tout cela ? L'ancien Niçois a eu une occasion à se mettre sous la dent, mais son tir puissant sur coup-franc a été repoussé par Szczesny (30e). Bref, la Juve piétinait à la mi-temps sans Cristiano Ronaldo. La suite a été un peu plus conforme à son standing.

Higuain (54e) puis Rabiot (55e) - dont c'était la première titularisation en - ont symbolisé une montée en puissance attendue, et finalement matérialisée par le taulier Pjanic, qui a transformé en deux temps un coup-franc aux abords de la surface (1-2, 61e). Dans une posture beaucoup plus confortable, on pensait alors la Juve tirée d'affaire, mais elle a tremblé une dernière fois sur une situation chaude bien négociée par un Szczesny décisif (78e). On en est resté là. La Juve prend les commandes de la . Pour la manière, on repassera.