Brescia, Balotelli "en forme" pour faire ses débuts contre la Juventus

Arrivé cet été dans le club de sa ville natale, l'attaquant italien va selon toute vraisemblance faire ses débuts contre la Juventus, ce mercredi.

Mario Balotelli va enfin pouvoir rejouer. Suspendu pour quatre matches par la LFP, l'attaquant italien a été contraint d'observer ses nouveaux coéquipiers en tribunes depuis le début de la , mais sa suspension est désormais purgée et il va pouvoir jouer. Brescia va affronter la ce mercredi lors de la cinquième journée de . L'occasion pour Mario Balotelli de faire ses débuts en match officiel sous ses nouvelles couleurs, comme l'a indiqué son entraîneur.

Dans une interview accordée à Dazn, Mario Balotelli a affirmé être prêt à effectuer ses débuts avec son nouveau club et va selon toute vraisemblance jouer contre la Juventus : "Je suis prêt. Clairement, je n'ai pas les 90 minutes dans mes jambes, je n'ai joué que deux matchs amicaux. Mais je suis là, je suis disponible. Je pense que je suis plus proche de l'entraîneur et davantage à sa disposition cette fois à Brescia que dans toute ma vie".

"La Juventus, un match comme les autres"

"Le match contre la Juventus ? C’est un match comme les autres. Est-ce que l’idée de jouer contre CR7 m’excite ? Non, je m’en fiche. Messi et lui sont les joueurs les plus forts du monde et ce sera certainement très agréable de jouer contre lui, mais ça ne m’excite pas. Sincèrement, pour moi, la Juve est un match comme les autres. Je vais essayer de marquer comme je le ferai à chaque match parce que j’ai envie de gagner", a expliqué l'Italien.

"C’est un grand homme, le meilleur avec Messi, mais à partir de là pour me dire qu’il me passionne, non. Je dois penser à bien faire pour moi et pour l’équipe. La Nazionale ? Honnêtement, je n’y pense pas pour le moment. Je pense seulement à mon moment, ici à Brescia", a expliqué Mario Balotelli absent en sélection nationale depuis le 7 septembre 2018 et un match nul contre la . Bien évidemment, l' doit être dans un coin de sa tête.

Le nouvel attaquant de Brescia a rassuré sur son état de forme et a indiqué qu'il s'était préparé sérieusement pour la saison à venir : "Je pense que j’ai plus bossé durant ce mois et demi que durant les dix dernières années de ma carrière. Je m’approche d’un poids de forme que j’ai rarement eu. La dernière fois, c’était à , quand j’avais vingt ans". Les supporters sont prévenus, Mario Balotelli compte faire une grande saison.