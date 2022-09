Boycott de la Coupe du Monde : Micoud recadre la Ministre des Sports

L’ancien international français Johan Micoud s’est dit scandalisé par les propos récents tenus par la Ministre des Sports.

Le débat concernant le boycott du Mondial fait rage à mesure que le tournoi planétaire approche. Ce lundi, la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée sur le sujet. Et sa sortie médiatique n’a pas plu à tout le monde.

« Les footballeurs ne sont pas des sous-hommes »

S’exprimant sur France - Inter, Oudéa-Castéra a suggéré que les footballeurs n’ont pas la légitimité pour prendre position sur les thèmes liés aux droits de l’homme et que la contestation doit se limiter aux personnes qui travaillent pour le gouvernement. « Les joueurs de l’équipe de France ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des fonctionnaires du Quai d’Orsay, ils sont là pour jouer », a-t-elle confié.

Une déclaration qui a fait froncer quelques sourcils. Dont ceux de l’ancien international Johan Micoud. Sur la chaine L’Equipe, où il travaille comme consultant, ce dernier s’est dit étonné du dédain affiché envers les joueurs. « C’est très condescendant et malvenu. En gros, ce sont des sous-hommes et surtout qu’on ne leur demande rien », a-t-il lâché sur un ton remonté.

« Par le passé, des footballeurs ont bousculé beaucoup de choses et ont fait avancer plein de causes », a ajouté l’ex-joueur de Werder.

« Pourquoi ne pas les avoir consultés lors du vote »

Tout en défendant les footballeurs, Micoud a quand même reconnu que ce n’est pas aux acteurs du jeu de se positionner. Ou, tout du moins, pas maintenant alors que la grand-messe internationale démarre dans deux mois. « Ce n’est pas maintenant qu’il faut en parler, a-t-il ajouté. On ne va pas essayer d’en tirer davantage de ceux qui vont essayer de gagner le plus grand trophée. C’était il y a dix ans qu’il fallait se rebeller. Quel poids peut-on avoir aujourd’hui ? On ne leur a pas demandé de voter pour le pays hôte quand il a été choisi. On ne leur demande rien au départ, et après on leur demande réagir ».

Pour rappel, l’organisation de la Coupe du Monde 2022 a été confiée aux Qataris en automne 2010. Dans l’histoire de cette épreuve, seule l’Espagne avait bénéficié de plus de temps pour préparer le Mondial quand elle a été choisi dans les années 60 afin d’organiser l’édition de 1982.