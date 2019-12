Bournemouth-Liverpool 0-3, les Reds sans forcer

Liverpool s'est tranquillement imposé à Bournemouth pour le compte de la 16e journée de Premier League.

n'a pas fait le poids. Les Cherries ont été balayé par ce samedi pour le compte de la 16e journée de . Nous jouons la 35e minute quand une très belle ouverture de Jordan Henderson pour Alex Oxlade-Chamberlain permet à l'ancien Gunner de reprendre de volée pour ouvrir la marque. Les Reds sont lancés et le naufrage des locaux commence.

Ces derniers prendront un deuxième but signe Naby Keita, qui fêtait comme il se doit sa première titularisation en Premier League avec les Merseysiders. Le milieu guinéen battait Ramsdale de près du pied droit après une sublime talonnade signée Mohamed Salah.

Bournemouth, qui avait perdu Nathan Aké à la demi-heure de jeu sur blessure, ne pourra plus lutter en seconde période et encaissera un nouveau but par Mohamed Salah d'une frappe croisée du gauche consécutive à un servoce en profondeur de Keita. 3-0. Les Reds s'imposent donc sans forcer et sont plus que jamais leaders de Premier League.