Bourgoin-Jallieu - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Bourgoin Jallieu vs Lyon

Bourgoin-Jallieu et l’OL seront aux prises mercredi en 16es de finale de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

Les matchs s’enchainent en Coupe de France depuis l’entrée en lice des équipes de Ligue 1. La compétition nationale est déjà au stade des 16es de finale dont les matchs ont démarré, mardi. Ce mercredi, l’une des rencontres de cette phase à élimination directe oppose les amateurs de Bourgoin-Jallieu à l’Olympique Lyonnais. Une affiche qui pourrait réserver quelques surprises intéressantes.

Bourgoin-Jallieu en quête d’un exploit historique

Bourgoin-Jallieu, modeste représentant de National 3, s’illustre comme l’une des surprises de cette édition de la Coupe de France. Les Isérois ont impressionné lors des tours précédents, notamment en écrasant Saint-Just Saint-Rambert (4-0), en surclassant l’Olympique de Valence (3-0) et en réalisant un exploit face à Martigues, lanterne rouge de Ligue 2, avec une victoire éclatante 4-1. Ce parcours confirme que cette équipe, malgré son statut amateur, ne manque pas de ressources.

En championnat, Bourgoin-Jallieu lutte pour la montée et occupe actuellement la deuxième place de son groupe en National 3. Néanmoins, leurs performances récentes ont été plus mitigées : une défaite face à la réserve de Saint-Étienne (2-3) et un match nul contre Espaly-Saint-Marcel (1-1) ont ralenti leur dynamique.

Une belle occasion pour l’OL pour se relancer

Face à eux, l’Olympique Lyonnais, 6e de Ligue 1 avec 28 pts, arrive avec l’ambition de soulever enfin la Coupe de France après leur échec en finale l’an dernier. Les Lyonnais ont éliminé Feignies Aulnoye (3-0) au tour précédent, mais leur irrégularité en championnat inquiète : une victoire difficile contre Montpellier (1-0) suivie d’une défaite face à Brest (0-1). Ce déplacement en Isère sera une opportunité pour l’OL de retrouver confiance et écarter une équipe pleine de surprises.

Horaire et lieu du match

Bourgoin-Jallieu – OL

16es de finale de Coupe de France

Lieu : Stade Pierre Rajon

A 18h, heure française

Les compos probables du match Bourgoin-Jallieu – OL

Bourgoin-Jallieu : Jay – J. Mendy, Mbae, Nirlo, W. Mendy – Moumen, Mecheri – Imbert, Bozkurt, Kohser – Moujetzky.

Lyon : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico –Veretout, Tolisso – Nuamah, Cherki, Fofana – Lacazette.

Sur quelle chaîne suivre le match Bourgoin-Jallieu – OL ?

La rencontre entre Bourgoin-Jallieu et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce mercredi 15 janvier 2025 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.