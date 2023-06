Boubacar Kamara privé de sa lune de miel... pour rien

Appelé par Didier Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot, Boubacar Kamara a dû annuler sa lune de miel pour ne pas jouer du tout.

Amer. Après son mariage début juin avec l'influenceuse Coralie Porrovecchio, Boubacar Kamara pensait partir en lune de miel avec sa femme dimanche dernier mais a finalement été appelé par Didier Deschamps alors qu'il était sur le chemin pour partir vers une destination qui n'avait pas encore été révélée par le couple sur les réseaux sociaux. "Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer", avait commenté la femme de 27 ans sur son compte Instagram. Le joueur d'Aston Villa avait en effet été sollicité par Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot, finalement forfait pour le rassemblement de l'équipe de France.

Une lune de miel annulée pour zéro minute

Un an après sa dernière convocation, l'ancien joueur de l'OM a donc rejoint le reste du groupe France à Clairefontaine, mais pour rien ou presque. S'il est toujours valorisant de faire partie du groupe de l'équipe de France, le joueur de 23 ans est resté sur le banc pendant l'intégralité des deux rencontres qui ont opposé la France à Gibraltar (3-0) et la Grèce (1-0). Kamara faisait donc partie des trois seuls joueurs de champs à ne pas avoir bénéficié de temps de jeu, avec Jordan Veretout et Marcus Thuram.

Il va désormais pouvoir planifier de nouveau son voyage de noce avant de reprendre l'entraînement avec les Villans auteurs d'une belle saison en Premier League et qualifiés pour la Ligue Europa Conférence.