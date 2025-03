Botswana - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Leader du groupe G, l’Algérie affronte un Botswana ambitieux à Francistown, avec l’objectif de se rapprocher un peu plus du Mondial 2026.

En quête d'un billet pour la Coupe du Monde 2026, l'Algérie affronte ce vendredi le Botswana à Francistown, dans une rencontre aux multiples enjeux. Leaders du groupe G avec 9 points, les Fennecs peuvent consolider leur position avant leur confrontation déterminante face au Mozambique. Mais ce déplacement en terre botswanaise s'annonce comme un véritable test de caractère pour la formation de Vladimir Petkovic.

Un périple semé d'embûches pour l'Algérie

Le voyage en Afrique australe représente un défi logistique considérable pour la sélection algérienne. Huit heures de vol, des conditions climatiques différentes et un coup d'envoi programmé à 14h en pleine période de ramadan constituent autant d'obstacles à surmonter. Dans ce contexte, la préparation mentale des joueurs sera aussi cruciale que leur disposition tactique.

Face aux Fennecs se dresse un adversaire en pleine ascension. Troisièmes du groupe avec 6 points, les Zebras du Botswana ont gagné en crédibilité sur la scène continentale, comme en témoigne leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sous la houlette de Morena Ramoreboli, ils ont notamment fait chuter la Guinée à domicile et nourrissent l'ambition légitime de créer la sensation contre l'Algérie.

L'équilibre délicat d'une sélection en reconstruction

L'histoire récente plaide en faveur des Verts, invaincus contre le Botswana lors de leurs précédentes confrontations. Le bilan extérieur de l'Algérie depuis l'arrivée de Petkovic en mars 2024 inspire également confiance : trois victoires et deux nuls loin de ses bases.

Néanmoins, le sélectionneur devra composer avec des absences notables. Privé de Houssem Aouar, Baghdad Bounedjah, Anis Hadj Moussa et Anthony Mandrea, le technicien bosnien sera contraint de revoir sa composition. Le retour de Youcef Belaïli après 14 mois d'absence constitue toutefois une bouffée d'oxygène pour un secteur offensif déjà performant, auteur de 24 réalisations lors de ses dix dernières rencontres qualificatives.

AFP

L'horizon 2026 en ligne de mire

Un succès à Francistown rapprocherait considérablement les Algériens de leur objectif. La perspective d'aborder sereinement le choc contre le Mozambique mardi prochain représente une motivation supplémentaire pour une équipe consciente de l'importance de chaque point dans cette phase qualificative.

Cependant, la prudence reste de mise. Face à un adversaire discipliné et tactiquement rigoureux, les coéquipiers de Belaïli devront faire preuve de patience et de précision pour forcer le verrou botswanais. L'excès de confiance serait le pire ennemi d'une sélection algérienne qui, malgré sa supériorité théorique, sait que les matchs se gagnent sur le terrain et non sur le papier.

Horaire et lieu du match

Compétition 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 - Zone Afrique Date Vendredi 21 mars 2025 Heure 14h (heure française) Match Botswana - Algérie Stade Obed Itani Chilume Stadium (Francistown)

Les compos probables du match Botswana - Algérie

Botswana : Phoko; Ditlhokwe, Gaolaolwe, Leinanyane, Kopelang; Ditsele, Modingwane, Batlokwa; Orebonye, Seakanyeng, Setsile.

Algérie : Oukidja - Ait Nouri, Mandi, Bensebaini, Atal - Zorgane, Boudaoui, Chaibi - Belaili, Mahrez, Gouiri.

Sur quelle chaine suivre la rencontre entre le Botswana et l'Algérie ?

La rencontre entre le Botswana et l'Algérie, prévue ce vendredi 21 mars à partir de 14h, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre qui détient les droits. Le chaine allemande Sportidigital Fussball retransmet aussi le match. Idem pour le Sportklub 1 croate. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports ou sur Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN. Enfin, si vous êtes hors territoire français et hors MENA, il vous sera aussi possible de visionner le match sur FIFA+. Ou alors, contournez la géolocalisation via un VPN.