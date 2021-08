Bosz : "Dix buts en trois matchs, c'est vraiment trop"

Le nouvel entraîneur lyonnais déplore le manque de solidité défensive de son équipe, battue par Porto en amical (5-3).

Après trois victoires initiales, l'Olympique Lyonnais a plus de mal dans sa préparation depuis trois rencontres, en particulier sur le plan défensif. Régulièrement pris à défaut derrière, les Gones ne sont plus parvenus à s'imposer et ont concédé une nouvelle défaite ce samedi face à Porto (5-3).

Cinq buts encaissés face au club portugais qui s'ajoutent aux deux pris contre Villarreal puis trois il y a quelques jours face au Sporting CP, soit dix en trois sorties. Bien trop pour Peter Bosz, le nouvel entraîneur allemand de l'OL et sa nouvelle équipe, qui aspire à de belles choses à l'entame de cette nouvelle saison.

"Dix buts en trois matchs, c'est vraiment trop. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et ça ne doit pas se passer de prendre des buts comme ça. Mais d'un autre côté, je suis content que ça arrive aujourd'hui car ça va me permettre de dire aux joueurs : ‘si on fait ça, on n'arrivera pas où on veut aller’", a déclaré l'ancien patron de l'Ajax au coup de sifflet final en conférence de presse.

"En championnat, ça ne passera pas. Je ne peux pas être content des buts qu'on a pris. Tu ne peux pas perdre comme ça et même s'il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. On a été ainsi plus compacts que la semaine dernière, on a eu des occasions, j'ai bien aimé le travail de récupération.

"Le plus important était les premières 70 minutes. On a encaissé trop de buts avec des erreurs de relance." Des erreurs qu'il faudra gommer dès la semaine prochaine avec la reprise de la Ligue 1 avec la réception de Brest, au Groupama Stadium pour lancer officiellement cette nouvelle saison.

Privés de Ligue des champions depuis deux saisons, les Rhodaniens espèrent renouer avec le podium dès cette année pour retrouver la reine des compétitions européennes. D'où le choix de s'en remettre à Peter Bosz pour succéder à Rudi Garcia. L'Allemand, qui a toujours défendu des principes de jeu basés sur la possession et l'offensive, va désormais devoir trouver la bonne formule et le bon équilibre pour son groupe.