Borussia Dortmund - Kohler : "Favre n’avait pas le profil pour ce club"

Débarqué il y a un mois, Lucien Favre a été la cible de critiques de la part de certains de ses anciens joueurs comme Mats Hümmels.

Le 2 janviers 2021, le a repris le chemin du championnat pour cette nouvelle année mais a aussi démarré un nouveau cycle. En effet, la trêve hivernale pas encore sifflée avec deux journées à jouer encore, le BvB annonçait le limogeage de Lucien Favre de son poste d’entraîneur au lendemain d’une cuisante défaite à domicile contre . Ce destin, il pendait au nez du depuis un moment et le début de saison en dent de scie a eu raison de son job. Licencié, c’est Terzic qui a repris en main l’équipe. Malgré sa belle image à Gladbach et à Nice, Favre n’a pas réussi à convaincre en deux saisons et demis, devant supporter la comparaison de Klopp et Tuchel, ses prédécesseurs.

"Je pense que Favre est un excellent professionnel qui a eu de nombreux succès dans sa carrière, a constaté Jürgen Kohler pour Goal . Cependant, j'ai dit avant même qu'il prenne ses fonctions que je pense que son type ne convient pas à Dortmund. Je suis sûr que Michael Zorc et Hans-Joachim Watzke ont également parlé aux joueurs du fait qu'ils n'étaient pas entièrement innocents du limogeage. En fin de compte, il est le maillon le plus faible."

La claque contre Stuttgart n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase entre l’entraîneur suisse et son groupe. Depuis des semaines et malgré le niveau affiché par Erling Haaland, les médias allemands pointaient du doigt des relations loin d’être fraiches notamment avec un certain Mats Hümmels. La sortie médiatique du vice-capitaine au sortir du match contre le VfB a d’ailleurs sonné comme la « mise à mort » de Favre.

"Nous essayons toujours de jouer petit à petit dans des espaces étroits et nous avons un énorme taux de perte de balle, avait déploré l'ancien joueur du au micro de Sky Germany. Si ça marche, ça ressemble à du beau football. Mais c'est rarement le cas."

L'article continue ci-dessous

La déclaration d’Hummels n’était pas passée inaperçue outre-Rhin surtout avec la situation que traversait le Borussia à ce moment-là. Jurgen Kohler, ancien défenseur du club, estime qu’il est toujours bon que les leaders prennent la parole mais regrette le timing, surtout que le champion du monde 2014 est loin d’être irréprochable depuis le début de la saison.

"Je pense que c'est bien quand des acteurs de premier plan expriment des critiques. Cependant, il faut choisir son moment. Il faut d’abord en parler aux personnes impliquées en interne. Je ne peux pas juger. Si le club prend une décision, alors vous devriez l'accepter et ne pas en parler après. Les déclarations faites suggèrent que la relation entre l'équipe et l'entraîneur a été perturbée."

Depuis le départ de Favre, Dortmund a enregistré deux victoires en trois matches et se déplace ce samedi à Leipzig. L’occasion de valider le redressement observé depuis un mois et ainsi recoller au trio de tête.