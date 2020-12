Borussia Dortmund, Erling Haaland touché aux ischios et absent jusqu’en janvier

Absent du groupe du Borussia contre la Lazio Rome, l’attaquant norvégien va manquer un mois de compétition, à cause de ses ischios.

Depuis ses débuts fracassants avec le RB la saison dernière en Ligue des Champions, Erling Haaland est devenu l’une des attractions phares du football européens. Parti au l’hiver dernier, l’attaquant norvégien a parfaitement digéré le changement de statut personnellement et collectivement.

Surnommé le « cyborg » à cause de son jeu chirurgical et une pointe de vitesse au-dessus de la moyenne pour sa taille, Haaland est dans une forme olympique depuis le début de la saison (17 buts et trois passes). Il est même devenu le joueur le plus jeune à atteindre la barre des 15 buts en Ligue des Champions.

Malheureusement, celui qui est courtisé par le ou encore va devoir prendre son mal en patience. Pourtant dans le groupe convoqué par Lucien Favre pour affronter la Rome, ce mercredi, le Norvégien n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match. Un simple match de repos alors que les Marsupiaux peuvent valider leur qualification ? Pas vraiment puisque Haaland est blessé aux ischios, blessure confirmée par le coach suisse juste avant la rencontre.

"Au début, nous avons pensé que ce n’était pas grave mais finalement il ne peut pas jouer ce soir. Il ne jouera pas avant le mois de janvier. Peut-être qu’il a trop joué depuis le début de la saison", a avoué Favre sur Sky.

Pratiquement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec neuf points, le Borussia Dortmund va surtout devoir faire sans son buteur pour les quatre prochaines journées de . L’absence d’Haaland peut permettre à Dortmund et Favre de lancer complètement le jeune Youssoufa Moukoko, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la . Un talent qu'Haaland a validé de son propre chef.

"Je pense qu’il est actuellement le plus grand talent du monde. 16 ans et un jour, c’est assez incroyable. Il a une grande carrière devant lui ", a déclaré Haaland à ESPN. Interrogé sur son propre talent en comparaison, il a ajouté: "J'ai plus de 20 ans, donc je vieillis maintenant, alors c'est comme ça."

Le BvB est actuellement quatrième du championnat et pointe déjà à quatre longueurs du après neuf journées.