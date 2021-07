C’était attendu, c’est désormais officiel. Vladimir Petkovic est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, en remplacement de Jean-Louis Gasset.

Voilà un visage qui risque de rappeler de mauvais souvenirs aux supporters français. Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse à l’Euro et donc tombeur des Bleus, a officiellement rejoint les Girondins de Bordeaux ce mardi 27 juillet pour prendre la place de Jean-Louis Gasset sur le banc.

L'annonce a été officialisée par la Fédération suisse de football quelques minutes après l'annonce du départ de Jean-Louis Gasset avant d'être confirmée par les Girondins de Bordeaux.

L'entraîneur national Vladimir Petkovic quitte l’ASF pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Merci pour ces sept années de succès et bonne continuation à Bordeaux!



Comme annoncé par L’Équipe mardi, le club girondin a réussi à trouver un accord avec la Fédération suisse pour libérer l’ancien coach de la Lazio, jusqu’ici sous contrat jusqu’en décembre 2022. Le nouveau propriétaire des Girondins, Gérard Lopez, a dû se montrer convaincant pour pousser son nouvel entraîneur de rater la prochaine Coupe du monde.

Petkovic s'est engagé pour trois saisons avec les Girondins et Gérard Lopez est très fier de ce coup réalisé comme il l'a déclaré dans un communiqué officiel publié sur le site des Girondins de Bordeaux : "Nous sommes tellement fiers de pouvoir recruter Vladimir (Petkovic). Il a le profil parfait pour s’inscrire dans un projet long terme avec le Club. A titre personnel, je dois également le remercier pour sa détermination et son envie de nous rejoindre. Cela a fait la différence. Recruter un tel coach avec une telle aura et un tel CV, c’est aussi la preuve de notre ambition pour cette saison. Je remercie également la fédération suisse pour nous avoir permis d’établir des échanges sains et productifs afin de faciliter le départ de Vladimir Petkovic”.

Après sept longues années passées avec la Nati, technicien de 57 ans reprend donc du service en club, lui qui a entamé et poursuivi sa carrière de coach en Suisse à partir de 1997, avec des crochets en Turquie et en Italie.

Petkovic débarque visiblement à Bordeaux pour s’inscrire dans la durée, lui qui a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2024. Mais son jeu porté vers l’offensive suffira-t-il à soigner les maux bordelais ? Malgré la reprise en main de Lopez, les Girondins traversent une véritable crise. Et l’effectif, passé proche de la descente en fin de saison dernière, sera-t-il au niveau ?