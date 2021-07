Bordeaux officialise le départ de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset ne sera resté en poste qu'une seule saison aux Girondins.

Ce mardi soir, les Girondins de Bordeaux ont officialisé le départ de Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset quitte le Club. Merci Jean-Louis.

➡ https://t.co/LSsnftdYt2 pic.twitter.com/C573rg2em7 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 27, 2021

Arrivé au club le 10 août 2020, Jean-Louis Gasset a vécu une saison compliquée sur le plan sportif avec une douzième place en Ligue 1 et catastrophique sur le plan économique. En effet, le 22 avril 2021, le fonds d'investissement King Street, actionnaire majoritaire du club, a annoncé qu'il « ne souhait[ait] plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs ».

Cette situation a poussé le président Frédéric Longuépée à placer les Girondins de Bordeaux sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.

Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG le 2 juillet 2021, le club a alors fait appel de cette décision pour permettre à Gérard Lopez de finaliser son projet de reprise qui sera officialisé le 23 juillet.

Désormais à la tête du club, Gérard Lopez ne souhaitait pas poursuivre l'aventure avec Jean-Louis Gasset mais il a tenu à le saluer dans un communiqué publié sur le site officiel des Girondins : « Jean-Louis Gasset est un entraîneur et un homme d'expérience. Je tiens à lui exprimer tout mon respect et ma gratitude. La saison dernière a été particulièrement difficile. Jean-Louis a su garder le cap pour le bien du FC Girondins de Bordeaux. Même dans cette période de changement, il a répondu présent avec honnêteté et élégance ».

Le nom du successeur de Jean-Louis Gasset n'a pas été annoncé mais l'actuel sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, tombeur de la France à l'Euro, est fortement pressenti.