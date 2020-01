Bordeaux prête Benrahou à Nîmes (Officiel)

Les Girondins de Bordeaux viennent de céder en prêt leur jeune milieu de terrain Yassine Benrahou.

19e au classement de la , le Nîmes Olympique vient de se renforcer en obtenant le prêt de Yassine Benrahou. Âgé de 20 ans, ce milieu franco-marocain débarque de , où il a disputé 6 matches de championnat durant la première partie de l’exercice (dont 1 comme titulaire).

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt de Yassine Benrahou, en provenance des Girondins de Bordeaux, jusqu'à la fin de la saison.#CrocoDeal pic.twitter.com/DR8IMK23ya — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 3 janvier 2020

Benrahou, qui avait effectué ses débuts dans l’élite française la saison dernière, est un ancien des équipes jeunes du PSG. Il est aussi passé par Créteil avant d’atterrir chez les Marine et Blanc. Utilisé à compte-gouttes par Paulo Sousa, il espère retrouver un temps de jeu conséquent chez les Crocos. Et la formation de Bernard Blaquart compte sur lui pour améliorer sa situation sportive et sauver sa place en L1.