Bordeaux - Paulo Sousa : "Je suis venu avec des idées"

L'entraîneur girondin s'est confié sur la progression de son équipe, quatrième de Ligue 1 après 14 journées avant de se déplacer à Reims.

Après une fin de saison dernière compliquée, Paulo Sousa et ses joueurs occupent une réjouissante quatrième place de après 14 journées de championnat. Une embellie que les Girondins tenteront de maintenir ce samedi sur la pelouse de Reims (20h) et sur laquelle s'est confié l'entraîneur portugais dans un entretien à L'Equipe.

"À et , Pep Guardiola et Jürgen Klopp aussi ont eu besoin de temps avant de gagner, et ce malgré beaucoup d'investissements", a-t-il tout d'abord déclaré pour expliquer les difficultés rencontrées lors de son arrivée, en mars dernier.

L'article continue ci-dessous

"Dans mon cas, je dirais qu'il y a eu beaucoup de facteurs : j'étais le troisième entraîneur de la saison, les joueurs n'étaient pas très motivés, il y a aussi eu le changement de propriétaire, le fait de devoir s'adapter à tout ce processus... Tout ça a une influence."

"Je suis venu ici avec des idées, pour créer des fondations"

Le technicien portugais s'est également livré sur le projet porté par GACP, l'actionnaire américain arrivé l'an dernier et sur les désaccords avec King Street, autre actionnaire du club. "Je suis venu ici avec des idées, pour créer des fondations. Aujourd'hui, par rapport aux investissements, c'est différent de ce qu'on m'avait dit. Il faut s'adapter, même si le club a déjà posé de bonnes fondations pour le futur."

Et de conclure à propos du prochain mercato d'hiver : "Dans l'absolu, un club comme a besoin de vendre pour continuer à s'améliorer, mais ce ne sont pas les indications que j'ai. On va continuer à travailler sur notre stabilité. En ce moment, l'équipe a besoin d'être aidée."