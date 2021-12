Bordeaux - OL (2-2), les Girondins accrochent l’OL

Laminé par Strasbourg mercredi dernier, Bordeaux ne se présentait pas dans les meilleures conditions à son duel contre l’OL. Mais, la formation rhodanienne était, elle aussi, en plein doute et la bande à Petkovic en a profité pour assurer un nul mérité (2-2). Un résultat qui ne fait pas trop avancer les Aquitains au classement (17e), mais qui leur fait un bien fou au moral.

Des Girondins avec du répondant

Les Girondins peuvent être fiers de leur performance, d’autant plus qu’ils ont recollé au score à deux reprises dans cette partie. C’est la preuve que cette équipe n’est pas dépourvue de ressources, contrairement à ce qu’on pouvait imaginer. Ou est-ce que c'est le coup de gueule de leur président Gérard Lopez cette semaine qui a fait cet effet ? Toujours est-il qu’il y a eu un impact positif et les fidèles de Matmut Atlantique n’en demandaient pas plus.

Durant les premières minutes de la rencontre, l’OL a cherché à imposer sa loi. Il y est parvenu, mais sans réussir à se montrer menaçant aux avant-postes. Et pour ouvrir le score, les visiteurs ont eu besoin d’une tête rageuse de Jason Denayer à la réception d’un corner (29e). On les croyait alors partis pour survoler les débats, mais il n’en a rien été. Sept minutes après, la parité était déjà rétablie suite à un but contre son camp de Malo Gusto. Ce dernier a dévié dans ses propres filets un tir d’Oudin.

Fautif sur le premier but bordelais, Gusto l’a été aussi sur le second. L’OL avait repris l’avantage grâce à Thiago Mendes (41e), mais une perte de balle de son défenseur à la 58e l’a fait annuler. La contre-attaque des locaux a été clinique et fut conclue victorieusement par le Hondurien Albert Ellis, bien servi par le Sud-Coréen Hwang Ui-Jo.

Paqueta a raté la balle de match

A 2-2, Bordeaux a pris le parti de préserver le nul plutôt que d’aller chercher la victoire. Une prudence que les Marine et Blanc auraient pu regretter si Lucas Paqueta avait été dans un grand soir. Or, le Brésilien s’est montré maladroit quand il s’est retrouvé en position de faire la différence (67e et 85e). Des ratés qui confirment la baisse de régime de l’ancien milanais en cette fin d’année. Il n’a cependant pas été le seul à louper la balle de match. Karl Toko-Ekambi a également manqué d’offrir les trois points aux siens sur une talonnade à la 86e. De l’autre côté, on aurait aussi pu forcer la décision sur le fil. Une frappe en pivot de Mamadou Niang à la 94e a contraint Anthony Lopes à un énorme arrêt.

En concédant le nul, l’OL reste dans la deuxième partie du classement (12e). Même si le retard sur le podium reste minime (6 points), les Gones sont bien loin des objectifs visés. Bordeaux, pour sa part, reste toujours au-dessus de la zone de flottaison, mais avec désormais une rencontre référence sur laquelle se baser pour rebondir.