Bordeaux, Petkovic dans le viseur ? La Fédération suisse répond

A la recherche d’un entraîneur, Bordeaux a ciblé Petkovic pour prendre la suite de Gasset. Des négociations sont en cours avec la Fédération suisse.

A peine arrivé et c’est déjà l’heure des grandes décisions. Intronisé officiellement comme nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux vendredi dernier, Gérard Lopez a tout de suite voulu se mettre les supporters dans la poche, en annonçant le retour du logo historique du club au scapulaire.

Une paix sociale qui pourrait ne pas durer longtemps puisque le nouvel homme fort bordelais a rapidement annoncé que Jean-Louis Gasset ne serait plus l’entraîneur au moment de la reprise de la Ligue 1, le 8 août prochain. L’ancien adjoint de Laurent au PSG ou en équipe de France fait encore un an de contrat et était apprécié en Gironde mais il ne tiendra pas plus longtemps qu’une saison.

A la place de Gasset, Lopez a eu plusieurs noms en tête avec notamment Lucien Favre, libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund, ou encore David Guion, parti de Reims cet été. Mais un favori s’est rapidement détaché et il ne rappelle pas que de bons souvenirs à la France puisqu’il s’agit de Vladimir Pektovic, sélectionneur de la Suisse et bourreau de l’équipe de France à l’Euro 2020.

Problème, l’ancien entraîneur de la Lazio Rome est sous contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération suisse et il faut donc négocier pour le soutirer à la Nati. Au lendemain de l’annonce d’une arrivée imminente de Pektovic en terres bordelaises, l’ASF est sortie du silence et a fait le point sur la situation de son sélectionneur.

"Dimanche après-midi 25 juillet, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux a contacté le directeur de notre équipe nationale, Pierluigi Tami pour lui faire part de l' intérêt du club pour notre entraîneur national."

L'article continue ci-dessous

"Des pourparlers sont donc en cours entre les parties concernées. Petkovic a actuellement avec l'ASF un contrat qui sera automatiquement prolongé jusqu'à la fin de 2022 s'il qualifie l'équipe nationale pour la Coupe du monde. L'ASF n'a pas d'autres déclarations à faire pour le moment."

Rappelant que Petkovic est sous contrat, la Fédération suisse ne ferme pas pour autant la porte aux Girondins de Bordeaux. La balle est donc dans le camp bordelais mais aussi dans celui du sélectionneur qui pourrait faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre.

(1/2) Dimanche après-midi 25 juillet, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux a contacté le directeur de notre équipe nationale, Pierluigi Tami pour lui faire part de l' intérêt du club pour notre entraîneur national. — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 26, 2021