Bordeaux - Koscielny revient sur son choix de quitter Arsenal

Le défenseur central, arrivé à Bordeaux cet été, a expliqué qu'il ne se sentait plus capable de disputer 50 matches par saison.

L'ancien capitaine d' Laurent Koscielny est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le club londonien, répondant par la même occasion aux critiques de Ian Wright. L'international français a en effet mis fin à neuf années de loyaux services dans le nord de la capitale britannique en rejoignant , et ce malgré la volonté d'Unai Emery de le conserver.

Une décision qu'il explique par le fait qu'il ne se sentait plus capable de répondre à l'exigence du calendrier très chargé des Gunners. "Une saison de , c'est très long, ça demande beaucoup physiquement et mentalement", a-t-il affirmé à L'Equipe.

"Je ne me sentais pas capable de faire quarante ou cinquante matches, et je ne voulais pas finir ma carrière avec des blessures. Je suis descendu d'un cran mais c'est pour prendre plus de plaisir sur le terrain. (...) Je peux juste dire que je suis parti la tête haute. Tous ceux avec qui j'ai pu travailler pendant neuf ans, mes équipiers, les gens au club... Tout le monde a respecté ma décision de rentrer chez moi, en famille."

Koscielny a également évoqué son retour en et les ambitions de sa nouvelle équipe. "Je ne vais pas dire qu'on va jouer la C1 avec Bordeaux, ce serait mentir. Il faut rester humble et raisonnable. Quand je parle de milieu de tableau, ça correspond à notre effectif, à notre qualité de jeu. On verra si notre progression en cours de saison nous permet d'aller plus haut."