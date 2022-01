Bordeaux éconduit par un défenseur du Barça

Soucieux de se renforcer pour la deuxième partie de la saison et assurer ainsi son maintien parmi l’élite, Bordeaux étudie plusieurs pistes en cette période de fin du mercato hivernal. L’une d’elles mènerait à Oscar Mingueza, le sociétaire du FC Barcelone. Ce dernier ne faisant pas partie des plans de Xavi du côté du Camp Nou.

A en croire la Cadena Ser, Bordeaux a donc voulu profiter de la situation en attirant le joueur du côté du Haillan. Or, cette perspective n’a semble-t-il pas trop enchanté l’intéressé.

Plutôt que de s’engager en faveur d’un club étranger, Mingueza préfère rester en Espagne. Et il ne manque pas d’options en ce sens puisque Valence cherche aussi à le récupérer. Le dossier est donc mal engagé pour les Marine et Blanc.

Bordeaux vise également Guilavogui

A noter que le club aquitain a aussi l’intention de renforcer son milieu de terrain. Là aussi, les Bordelais cherchent à mettre la main sur un joueur qui est en difficulté dans une ligue étrangère. Il s’agit de l’ancien international français Josuha Guilavogui.

Un accord aurait déjà été trouvé avec l’ex-joueur de l’ASSE. Il reste maintenant à s’entendre avec Wolfbsurg, le club auquel le joueur appartient. Les Allemands ne devraient pas se montrer trop exigeants vu que le Français n’a plus qu’un an et demi de contrat.