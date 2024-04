Bonnes nouvelles pour l’OM avant Lille

L’OM reçoit de très bonnes nouvelles de son infirmerie avant le déplacement, vendredi, à Lille.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à Villeneuve-d'Ascq pour défier le LOSC Lille au Stade Pierre Mauroy pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Mais à la veille de ce choc, la formation phocéenne peut se réjouir de retrouver plusieurs hommes forts de son effectif qui séjournaient à l’infirmerie.

Mbemba va bien

Dépossédé de plusieurs de ses joueurs (cadres) avant le Classique contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille peut désormais pousser un ouf de soulagement. Le club du Sud de la France peut compter sur quelques-uns de ceux-ci pour son match de la 28e journée du championnat contre les Dogues.

Touché au ménisque gauche lors du Classique perdu contre le PSG (0-2), Chancel Mbemba va mieux désormais. Plus de peur que de mal pour le défenseur central congolais. Selon les informations de La Provence, si les premiers tests lundi ont été rassurants, des examens complémentaires ont été réalisés ces derniers jours et ont confirmé qu'il n'y avait rien de grave pour l'ancien de Newcastle United. Bien qu’une nette amélioration soit constatée pour Mbemba, le joueur n’est pourtant pas certain pour le déplacement à Lille, ce vendredi soir. Pas de prise de risque.

Balerdi et Gigot aptes pour Lille - OM

S’il était annoncé incertain contre le Paris Saint-Germain pour le Classique, dimanche dernier, Leonardo Balerdi avait fini par jouer. Mais le défenseur argentin n’avait pas pu terminer la rencontre. Remplacé par Ounahi en raison des crampes lors du match perdu contre le PSG, Balerdi s’est entraîné cette semaine avec le groupe phocéen pour la préparation du match LOSC-OM.

L’autre bonne nouvelle pour Jean-Louis Gasset et l’OM est Samuel Gigot. Blessé à l’épaule (une entorse acromio-claviculaire, contractée en février contre Montpellier), le Français avait repris l’entraînement jeudi et a remplacé Mbemba lors du Clasico. Il poursuit sa guérison et devrait à nouveau être apte pour le duel contre Lille, vendredi.

Par ailleurs, on note également le retour à l’entraînement d’Amir Murillo. Blessé aux adducteurs de la cuisse droite, l’arrière droit panaméen a pris part à l’entraîneur de ce jeudi matin avec le groupe phocéen, son deuxième entraînement collectif. Par contre, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Chancel Mbemba, Jean Onana, Simon Ngapandouetnbu ou encore Bilal Nadir sont absents de la séance.