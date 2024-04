Bonne nouvelle pour l’OM avant Benfica

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Lisbonne, jeudi, pour défier Benfica en ¼ de finale de Ligue Europa.

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à Lisbonne pour défier le SL Benfica à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Avant ce choc entre Portugais et Français, la formation phocéenne peut se réjouir de retrouver l’un des hommes forts de son effectif qui séjournait à l’infirmerie.

Chancel Mbemba, ça va mieux

L’Olympique de Marseille, qui était orphelin de plusieurs cadres de son effectif, avait commencé à retrouver quelques-uns de ceux-ci depuis quelques jours. Après Leonardo Balerdi et Samuel Gigot, le club du Sud de la France pourrait compter sur un de ses hommes forts en défense. Il s’agit en effet de Chancel Mbemba, qui pourrait être opérationnel pour le choc du jeudi prochain.

Getty

Touché au ménisque gauche lors du Classique perdu contre le PSG (0-2), Chancel Mbemba, même s’il allait bien, avait manqué le match perdu contre Lille (3-1) au Stade Pierre Mauroy. Si les premiers tests ont été rassurants ainsi que des examens complémentaires ont été réalisés ces derniers jours sur Mbemba et ont confirmé qu'il n'y avait rien de grave pour l'ancien de Newcastle United, une bonne nouvelle tombe pour l’OM.

L'article continue ci-dessous

Mbemba apte contre Benfica ?

Selon les informations de L’Equipe, le défenseur congolais a repris la course ce lundi, avant de participer probablement à la séance collective, ce mardi, pour se tester. Le compte à rebours est lancé avec l'espoir de le voir participer au quart de finale aller face au Benfica Lisbonne, jeudi.

Getty

Pour RMC Sport, le staff marseillais fait tout pour le récupérer car en l’absence de nombreux joueurs notamment au poste de latéral (Clauss blessé, Garcia non qualifié, Murillo sur le retour mais sa présence dans le groupe n’est pas acquise et il serait à coup sûr trop juste pour débuter), Mbemba est l’une des rares options de Jean-Louis Gasset pour évoluer à droite de la défense à côté d’une probable charnière centrale Gigot-Balerdi, et évidemment Merlin sur le côté gauche.