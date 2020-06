Bologne - Juventus (0-2), Ronaldo et la Juventus rebondissent

Après sa défaite en finale de la Coupe, la Juve s’est remise dans le droit chemin en battant Bologne ce lundi (2-0).

Défaite en finale de la Coupe d’ , la ne pouvait pas se permettre de concéder un second accroc de rang. Pour le retour de la , les Bianconeri ont su repartir de l’avant, avec un succès convaincant sur le terrain de (2-0). Ce ne fut pas transcendant, mais la prestation a été rassurante. Et elle permet aussi aux Piémontais de s’échapper en tête du classement, avec quatre points d'avance sur la (2e) désormais.

Ronaldo renoue avec les buts

Les Bianconeri ont attendu 23 minutes avant de prendre l’avantage, et ce fut sur pénalty suite à une faute adverse. Cristiano Ronaldo s’est chargé de transformer la sentence. Il l’a fait avec succès, effaçant son échec d’il y a dix jours contre l’ .

Le Portugais a retrouvé le chemin des filets, mais il n’a, en revanche, pas réussi à faire la différence dans le jeu. Ce n’était pas faute d’avoir multiplié les tentatives. A la 7e minute, il a buté sur le gardien adverse. A la 52e, il a manqué d'attraper le cadre. Et à la 72e minute, il a vu un de ses tirs à ras de terre passer tout près du poteau. Enfin, à la 90e, il a trouvé la faille mais son but a été refusé pour cause de hors-jeu.

Le bijou de Dybala

Pour faire le show, la Juve s’en est remise plutôt à Paulo Dybala. A la 36e minute, "La Joya" a doublé la mise pour son équipe d’une superbe frappe du gauche à l’entrée de la surface. Après s’être fait servir par Federico Bernardeschi, il a réussi un superbe enchainement, surprenant toute l’arrière-garde adverse.

Devant son banc, Maurizio Sarri, le coach turinois, a dû se dire qu’une telle inspiration lui aurait été d’un grand secours il y a cinq jours contre . Mais, tous les matches ne se ressemblent pas et il faut désormais regarder de l’avant plutôt que de ruminer sur le passé. Si le triplé n’est plus réalisable, la Vieille Dame peut encore parfaitement viser le doublé et ça serait déjà un sacré accomplissement.