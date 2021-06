Bleus, la grosse annonce de Didier Deschamps

Sous contrat jusqu’au Mondial 2022 avec les Bleus, Deschamps n’écarte pas de rester sélectionneur au-delà de cet échéance.

Un quart de finale lors du Mondial 2014, une finale de l’Euro 2016 et enfin un titre de champion du monde en 2018. Depuis la prise de fonction de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus en 2012, on ne peut pas vraiment dire que ce ne soit pas une franche réussite.

L’ancien capitaine et champion du monde 98 a réussi à transmettre sa culture de la gagne et sa rigueur pour ramener la France au niveau qui était le sien avant les différents échecs depuis 2006.

Neuf ans après sa prise de fonction, Deschamps est toujours là et part à la conquête du fameux doublé Coupe du Monde - Euro qu’il avait réussi en tant que joueur et qu’il compte bien réaliser également sur le banc, histoire de rentrer un peu plus dans les livres du football mondial et européen.

Soutenu bec et ongles par Noël Le Graët, le président de la FFF avec qui il a noué une relation de confiance, le sélectionneur français a prolongé son contrat jusqu’au Mondial 2022 avant même d’avoir débuter l’Euro 2020 et donc de savoir la performance des Bleus dans le tournoi continental.

Une preuve de la confiance aveugle que porte la Fédération à Deschamps qui fêtera donc ses dix ans à la tête des Bleus au Qatar pour défendre le titre acquis en 2018. Un moyen de boucler la boucle. Pas vraiment si l’on en croit celui qui fêtera ses 53 ans en octobre prochain.

"Peu importe (le nom de son successeur, ndlr). Il y en aura un autre après moi, je sais que j’ai remplacé quelqu’un (Laurent Blanc) et ce sera pareil pour moi. J’espère juste que ce sera le plus tard possible…, a-t-il confié dans les colonnes du Figaro. Je sais qu’il n’y aura pas la moindre petite pensée de ma part de dire 'pourvu que ça se passe moins bien'."

"Évidemment ce ne sera pas facile pour lui de faire mieux, il pourra faire aussi bien, mieux (il fait la moue), tout est possible. Je ne me pose pas la question, car ce n’est pas d’actualité. Il faut encore compter avec moi quelque temps, pourquoi pas même après 2022…"

Annoncé comme son successeur logique à la tête des Bleus, Zinédine Zidane, toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, pourrait bien devoir patienter encore quelques années…