Bleus - Kingsley Coman : "Je ne joue pas pour devenir la star de l'équipe"

Dans une interview à France Football, l'attaquant du Bayern Munich est revenu sur sa carrière et son bon début de saison, notamment en sélection.

Bien lancé en 2019-2020 avec le et l'Équipe de , Kingsley Coman semble enfin débarassé des blessures et peut exprimer de manière plus libre son talent. Dans les colonnes de France Football, le joueur formé au est revenu sur sa carrière et notamment ses nombreux pépins physiques.

Pour l'ailier de 23 ans, il n'y a pas de retard définitif et il compte bien franchir de nouvelles étapes dans les semaines et mois à venir. "Physiquement, je me sens un peu moins rapide qu'avant. Je peux moins répéter les efforts qu'à 18-19 ans. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas spécialement plus fort. Mais techniquement, tactiquement et professionnellement, oui. Dans ma tête, aussi. Les étapes de la vie, les blessures, la maturité, m'ont rendu plus fort à l'intérieur. En grandissant, on voit la vie différemment."

"J'ai toujours eu le bon comportement et surtout l'envie"

Par rapport à ses bonnes performances récentes avec les Bleus (trois buts contre l'Albanie et Andorre), Kinglsey Coman est satisfait de ce qu'il a pu apporter au groupe de Didier Deschamps. Il regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu prendre part au Mondial en . "Si je ne m'étais pas blessé avant la , peut-être que j'aurais pu y jouer un rôle (...) J'aurais parfois pu faire de meilleurs matches quand j'ai eu la chance de jouer. Mais je pense que j'ai toujours eu le bon comportement et surtout l'envie."

Celui qui a également porté les couleurs de la assure qu'il pense avant tout au collectif quand il arrive à Clairefontaine et dispute des matches internationaux. "Je ne joue pas pour devenir la star de l'équipe (...) On peut compter sur moi." Une notion de groupe chère à Didier Deschamps qui pourrait lui permettre de valider sa place pour les 23 lors de l' .