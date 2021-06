Bleus, Griezmann fait le point sur sa relation avec Benzema et Mbappé

Buteur contre le pays de Galles, Griezmann estime que son trio avec Benzema et Mbappé peut encore mieux faire.

En annonçant le retour de Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro 2020 ou 2021, Didier Deschamps avait envoyé un message à ses concurrents. Avec le Madrilène en complément de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, la France s’avance avec une force de frappe offensive pratiquement jamais vu auparavant.

Encore fallait-il attendre les premiers pas de ce trio pour juger de sa valeur et surtout de son intégration dans un collectif parfaitement huilé. Le match amical contre le pays de Galles, mercredi à Nice, a levé de nombreux doutes sur l’entente entre les trois attaquants. Kylian Mbappé a ouvert le score tandis que Griezmann a régalé avec un enroulé en pleine lucarne.

Et Benzema dans tout ça ? Il a été le plus remuant des trois mais n’a pas eu la réussite de ses compères. Avec un penalty loupé, un poteau touché sur le but du 3-0 d’Ousmane Dembélé et de nombreuses occasions, le Madrilène a vendangé mais l’important était ailleurs pour ce retour en Bleus après cinq et demi d’absence.

Après les sourires affichés à l’entraînement, ces derniers sont également présents sur le terrain. Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Antoine Griezmann est revenu sur cette relation naissante, lui qui avait déjà évolué avec Benzema avant sa mise à l’écart.

L'article continue ci-dessous

"On essaye de se trouver le plus possible aux entraînements pour qu’après ça soit le plus facile possible en match. Comme le dit le coach, il y en a d’autres derrières, préfère avancer le Barcelonais. Il y en a trois qui vont débuter le match après il y a des remplaçants qui peuvent faire la différence. Je pense à Dembélé, Giroud, Coman, Ben Yedder."

"Pour aller au bout, on aura besoin de tout le monde mais c’est vrai u’on essaye de se mettre dans les meilleures conditions. J’essaye de trouver un peu ma place quand il y a Karim et Kylian devant. Ça a pas mal fonctionné mais on peut faire encore beaucoup mieux."

Encore en plein perfectionnement, le secteur offensif a vraiment de quoi faire peur. Le trio Benzema - Mbappé - Griezmann devrait avoir l’occasion de peaufiner ses automatismes, mardi contre la Bulgarie au Stade de France avant le coup d’envoi de l’Euro.