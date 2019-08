Mercato - Le Barça loin du compte pour Neymar : le PSG refuse encore une offre !

Malgré une nouvelle offre avec notamment Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé dans la transaction, le FC Barcelone s'est de nouveau heurté au refus du PSG.

Selon RMC et l'Équipe, le n'aurait pas donné suite à la nouvelle offre du pour Neymar. La proposition avec 130 millions d'euros , le transfert d'Ivan Rakitic et le prêt d'Ousmane Dembélé n'aurait pas convaincu les dirigeants parisiens.

À moins d'une semaine de la fin du mercato, la situation devient de plus en plus complexe pour le Brésilien qui cherche à tout prix à quitter le PSG pour revenir en Catalogne. Il faut dire que la position d'Ousmane Dembélé, qui refuse toujours de rejoindre le club de la capitale, n'a pas facilité les négociations.

Nouvelle rencontre ce jeudi à ?

Cependant, l'état-major du Barça serait décidé à revenir à la charge avec une ultime offre ce jeudi d'après l'Équipe. Les négociations pourraient se dérouler en marge de la cérémonie pour le tirage au sort de la Ligue des champions qui se déroule ce jeudi à Monaco. Les deux présidents, Josep Bartomeu et Nasser Al-Khelaïfi, seront présents à cet événement.

Le Barça serait notamment tenté par l'idée d'inclure un autre joueur à la place de Dembélé (Semedo ?) ou augmenter sa proposition financière. La somme de 170 millions d'euros, payable en deux fois, a un temps été évoqué mais le PSG voudrait un versement unique plutôt qu'étalé.

En attendant, l'incertitude plane toujours à propos de la présence de Neymar à Metz ce vendredi, pour le compte de la 4e journée de . Thomas Tuchel a répété à plusieurs reprises qu'il ne pourrait pas faire appel à sa star brésilienne tant que sa situation n'était pas réglée.

"Régler Neymar plus vite ? Cela a toujours été le but. Fermer ce dossier le plus vite possible. Leonardo sait que je veux le garder. Mais cela ne dépend pas que de lui. La situation n'est pas très claire. Si on le verra contre Metz ? Ce n'est pas que ma décision", a expliqué l'entraîneur allemand.