Bleus Deschamps parle de l'importance de Giroud

Olivier Giroud ne jouera pas contre la Bolivie, dimanche et selon Didier Deschamps, l'animation offensive sera «différente sans lui».

Olivier Giroud, devenu le meilleur buteur français de l'histoire sur une saison européenne en ouvrant la marque lors de la finale de l'Europa League face à son ancienne équipe d' , a fait taire plusieurs de ses contempteurs au terme d'une saison des plus réussies sous la vareuse de .

"Différent sans Olivier"

Avec notamment 11 buts et 5 passes décisives cette saison en , le Français est devenu le meilleur buteur de la compétition continentale, mais aussi le meilleur buteur francais sur une saison européenne de toute l'histoire du football tricolore. Rien de moins.

Si le buteur de Chelsea a bien rejoint les Bleus après avoir remporté la finale de la Ligue Europa mercredi, il ne jouera pas contre la , dimanche, comme l'a confirmé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ce samedi en conférence de presse :

"Cela sera différent, et ce ne sera pas forcément l'animation qui sera en place le 8. Cela me permet aussi de répartir le temps de jeu. Olivier a son jeu spécifique en appui. On n'aura pas de joueur de son registre, mais on aura d'autres formules qui peuvent créer des problèmes à l'adversaire.", a estimé DD, qui en a également profité pour comparer les profils et els apports respectifs de Giroud et de Kylian Mbappé.

"Mbappé en pointe ? C'est une question d'animation. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque, seul ou à deux. Il est évidemment plus dans la profondeur, la vitesse. Sur un côté, il se trouve dans des situations différentes que seul dans l'axe, où il est souvent dos au jeu. Dans ce cas, son jeu de tête pèse moins que celui d'Olivier, notamment sur les centres. Comme tout attaquant, il préfère l'axe car on peut plus marquer des buts et faire moins d'efforts défensifs.", a ainsi analysé le coach des Bleus devant les médias ce samedi.